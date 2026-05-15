Στη Λέσβο ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Σπ. Μάμαλης για τον συντονισμό της επιχείρησης αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού

Η διοίκηση του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Οργανισμού καθηγητή Σπύρο Μάμαλη και τον Β΄ αντιπρόεδρο Παναγιώτη Χατζηνικολάου, μετά από εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, επισκέπτονται τη Λέσβο, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό, στο πεδίο, της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας.

Ειδικότερα, σήμερα τo πρωί πραγματοποιήθηκε συντονιστική συνάντηση στην έδρα της Περιφέρειας με επικεφαλής την αντιπεριφερειάρχη Αγροτικού κυρία Αντωνέλλη.

Στη συνάντηση μετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Αρώνης, ο διευθυντής της ΔΑΟΚ, ο διευθυντής κτηνιατρικής του νησιού, ο Αστυνομικός διευθυντής Ταξίαρχος Παπάζογλου, ο διευθυντής δημόσιας Υγείας, ο επικεφαλής του κλιμακίου των στρατιωτικών κτηνιάτρων Αντισυνταγματάρχης Παρασκευόπουλος, ο εκπρόσωπος των εταιριών απολύμανσης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμβουλοι του Περιφερειάρχη καθώς και η επικεφαλής του εργαστηρίου γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που προκύπτουν για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, την τήρηση των πρωτοκόλλων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, τα οποία μοναδικό σκοπό έχουν να προφυλάξουν την ελληνική κτηνοτροφία και τον κτηνοτρόφο.

Οι φορείς που συμμετέχουν στην επιχείρηση αντιμετώπισης της επιζωοτίας παρουσίασαν την, έως σήμερα, κατάσταση. Όπως διαπιστώθηκε, έχει ενισχυθεί σημαντικά η δραστηριότητα επιτήρησης μετά την προσθήκη κλιμακίων κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα, το στρατό, ιδιωτών κτηνιάτρων, κτηνιάτρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια.

Πλέον ολοκληρώνεται η ιχνηλάτηση σε συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα, ώστε με βάση το πρωτόκολλο βιοασφάλειας, να μπορούν να επιτραπούν λειτουργικές βελτιώσεις στις κτηνοτροφικές αυτές περιοχές.

Όλες οι επιχειρησιακές ομάδες έχουν στόχο, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση σε ευρύτερες περιοχές, ενώ παράλληλα να υπάρξει ενίσχυση με επιπλέον κλιμάκια κτηνιάτρων.

Σήμερα στο νησί, επιχειρούν περισσότεροι από 30 κτηνίατροι, ενώ στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 60 άτομα όσοι πλαισιώνουν την επιχείρηση αυτή.

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναφέρθηκε στα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ ειδική μνεία έκανε στο ενδιαφέρον της για τη διασφάλιση της συνέχισης της κτηνοτροφίας στο νησί.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σύνολο των προβλημάτων που χρήζουν άμεσης επίλυσης και αφορούν οριζόντια όλα τα υπουργεία, αλλά και θέματα της επόμενης ημέρας μετά την εκρίζωση της επιζωοτίας. Ταυτόχρονα τονίστηκε η ανάγκη ενημέρωσης των παραγωγών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας καθώς και των επισκεπτών, ώστε να κατανοηθεί η ανάγκη εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας.

Επίσης, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε το πληροφοριακό σύστημα το οποίο ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία, το iGeovet. Πρόκειται για ένα μέσο καταγραφής όλων των δεδομένων της επιχειρησιακής λειτουργίας, με στόχο την αποτύπωση της πλήρους επιδημιολογικής εικόνας. Επί πλέον, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία του ΕΛΓΟ για την πραγματοποίηση σεμιναρίων βιοασφάλειας σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μαζί με τον αντιπρόεδρο επισκέφθηκαν το εργαστήριο Γάλακτος, το οποίο αποτελεί το επιχειρησιακό κέντρο των αιμοληψιών και συζήτησαν την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο του παραρτήματος του ΓΕΩΤΕΕ Βορείου Αιγαίου κ. Κατσαβέλη όπου συζητήθηκε η συμβολή του ΓΕΩΤΕΕ στην προσπάθεια. Ακόμα, προγραμματίστηκε συνάντηση με τον ΓΓ του υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουτουλάκη με στόχο τη συνδρομή του υπουργείου στην προσπάθεια.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με κτηνοτρόφους του νησιού και επιστήμονες ώστε να υπάρχει μια πλήρης αποτύπωση της κατάστασης.