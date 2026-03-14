Tι μπλοκάρει τις πληρωμές σε Σχέδια Βελτίωσης και Νέους Αγρότες

Aναρτήθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο της Κοινής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Προέδρου της ΑΑΔΕ, με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Παρεμβάσεων Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα», Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» και Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Υπενθυμίζεται ότι η προδημοσίευση των παρεμβάσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε γίνει στις 19/12/2025.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών).

Προϋπολογισμός Παρέμβασης

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.1, σε 21,9 εκατ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.2 και σε 40,7 εκατ. ευρώ για την παρέμβαση Π3-73-2.6. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αναμένεται τον ερχόμενο Μάιο, ο προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί στις περιφέρειες της xώρας.

Προθεσμία Διαβούλευσης

Το Σχέδιο Κοινής Απόφασης για τις παρεμβάσεις Π3-73-2.1, Π3-73-2.2 και Π3-73-2.6 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα της άτυπης διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως και την Κυριακή 29/3/2026.

Σημαντική συσσώρευση καθυστερήσεων στις πληρωμές των αγροτικών προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, προσθέτοντας νέα προβλήματα σε ένα ήδη δύσκολο τοπίο για τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς και τις αγροτικές επιχειρήσεις. Οι καθυστερήσεις αυτές – σύμφωνα με εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου – φαίνεται να συνδέονται με τη διαδικασία ελέγχων, που έχει αναλάβει η ΑΑΔΕ, σε συνέχεια της δημιουργίας του τμήματος ελέγχων στη ΓΔΕΛΕΠ (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η καθυστέρηση στην εκταμίευση των ενισχύσεων επηρεάζει σημαντικούς πόρους, που αφορούν επενδύσεις και δαπάνες ήδη πραγματοποιημένες από τους δικαιούχους. Ως αποτέλεσμα, πολλοί αγρότες, συνεταιρισμοί και αγροτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση έντονης οικονομικής πίεσης και σοβαρής έλλειψης ρευστότητας, με ορισμένους να αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο να μην μπορούν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες.

Εμπόδια

Ένα από τα βασικά εμπόδια που έχει προκαλέσει αυτή την κατάσταση είναι η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκχώρησης αρμοδιοτήτων αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι Περιφέρειες, οι ΔΑΟΚ και άλλοι φορείς. Χωρίς την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, οι πληρωμές για κρίσιμα αγροτικά προγράμματα παραμένουν «παγωμένες», με αποτέλεσμα να καθυστερούν σημαντικές δράσεις, που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας.

Τα προγράμματα

Μεταξύ των δράσεων που επηρεάζονται, περιλαμβάνονται τα Σχέδια Βελτίωσης, η Μεταποίηση, τα προγράμματα για Νέους Αγρότες, οι Ομάδες Παραγωγών, τα αντιχαλαζικά συστήματα, οι δράσεις εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων, την κυκλική οικονομία και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής. Η αναστολή αυτών των δραστηριοτήτων σημαίνει ότι σημαντικά επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε «στάση», με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η κατάσταση αυτή –σύμφωνα με όσα αναφέρουν εκπρόσωποι του αγροτικού τομέα– προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, καθώς η έλλειψη ρευστότητας περιορίζει την ικανότητα των παραγωγών να καλύψουν ακόμη και τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες. Επιπλέον, οι καθυστερήσεις επηρεάζουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και παρεμποδίζουν την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογικών επενδύσεων, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων φορέων, η εκκρεμότητα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εκχώρησης αρμοδιοτήτων παραμένει το βασικό σημείο συμφόρησης. Η επίλυση αυτού του ζητήματος είναι κρίσιμη για την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων και τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας στον αγροτικό τομέα. Οι παραγωγοί ελπίζουν σε άμεσες κινήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αρθούν οι καθυστερήσεις και να αποκατασταθεί η ροή των πληρωμών, που έχει ήδη καθυστερήσει αδικαιολόγητα. Η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των ενισχύσεων γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, καθώς η οικονομική πίεση στους δικαιούχους συνεχώς αυξάνεται και η ελληνική αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη σε διοικητικές καθυστερήσεις.