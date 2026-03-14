ΑΑΔΕ: Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίων για την ΕΑΕ 2025

Τη δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατοχής αγροτεμαχίου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myBusinessSupport δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), θέτοντας σε λειτουργία νέα εφαρμογή που αφορά την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2025. Η πρωτοβουλία υλοποιείται κατ’ εφαρμογή της Κοινής Απόφασης Α.1068/2026 που συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, με στόχο να διευκολυνθούν οι παραγωγοί σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων έως 20 στρεμμάτων όπου δεν έχει δηλωθεί ή έχει δηλωθεί λανθασμένα ο ΑΤΑΚ ή ο ΚΑΕΚ.

Η εφαρμογή επιτρέπει στους δικαιούχους να υποβάλουν ψηφιακά υπεύθυνη δήλωση που τεκμαίρει τη νόμιμη κατοχή της έκτασης, ενώ η γεωργική χρήση της γης θα επιβεβαιώνεται μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS). Η υποβολή δηλώσεων θα είναι δυνατή έως τις 24 Μαρτίου 2026, με την ΑΑΔΕ να διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων για την επαλήθευση των στοιχείων.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

«Κατ’ εφαρμογή της Κοινής Απόφασης Α.1068/2026 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει σε λειτουργία την ψηφιακή εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατοχής αγροτεμαχίου για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2025.

Η ρύθμιση αφορά σε μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, για τα οποία δεν έχει αποδοθεί ή έχει δηλωθεί εσφαλμένος Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή/και Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στην ΕΑΕ 2025.

Με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης τεκμαίρεται η νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου, ενώ η γεωργική χρήση της γης επιβεβαιώνεται μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Area Monitoring System – AMS).

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για την υποβολή δηλώσεων από σήμερα έως τις 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59:59.

Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων για την επαλήθευση των δηλώσεων. Σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης, θα κινείται διαδικασία ανάκτησης των καταβληθεισών ενισχύσεων χωρίς προηγούμενο συμψηφισμό με εκκρεμείς καταβολές άλλων ενισχύσεων.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για την απλούστευση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την υποστήριξη της αγροτικής δραστηριότητας».