ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οδηγίες για την υποβολή ενστάσεων στην Εξισωτική του 2025

15/12/2025
2' διάβασμα
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τις διαδικασίες για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών έτους 2025 στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π.3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 (Εξισωτική Αποζημίωση).

Η πρωτοβουλία αυτή αφορά τους παραγωγούς που υπέβαλαν αιτήσεις στήριξης και επιθυμούν να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα του διοικητικού μηχανογραφικού ελέγχου.

Για τη διαδικασία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Η υποβολή πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος. Ειδικότερα, υποβάλλεται στη διεύθυνση https://anc.opekepe.gov.gr, αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο με η χρήση των προσωπικών του κωδικών taxisnet. Στο αριστερό μέρος της οθόνης και το υπο-μενού Π.3-71 ο χρήστης επιλέγει «Προσφυγές» και στην συνέχεια στο κεντρικό μέρος της οθόνης ανοίγει το περιβάλλον της Προσφυγής στο οποίο είναι διαθέσιμη η συνολική πληροφορία για τον/ την αιτούντα/ αιτούσα στην Παρέμβαση.
  2. Ο χρήστης δύναται να αποθηκεύσει (επιλέγει «Αποθήκευση») το έντυπο της ενδικοφανούς προσφυγής και να προβεί εκ νέου σε επεξεργασία εντός της προθεσμίας των οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προχωρά σε οριστικοποίηση του εντύπου. Μετά την οριστικοποίηση ολοκληρώνεται η διαδικασία και δεν έχει δυνατότητα επανυποβολής / επεξεργασίας της αίτησης.
  • Η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά Δράση τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.
  1. Η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών διεξάγεται μηχανογραφικά.
  2. Στο Πληροφοριακό Σύστημα της Παρέμβασης, στο αριστερό μέρος της οθόνης, είναι διαθέσιμο το Εγχειρίδιο Χρήστη για την υποβολή της αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής.
