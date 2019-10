Στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία δύο Innovation District

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει και να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, εξέφρασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, μιλώντας σε συνέδριο στο πλαίσιο του StartupNow Forum Athens 2019.

Ο κ. Δήμας, απευθυνόμενος προς το νεανικό κοινό, επισήμανε ότι η πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, θα κινηθεί σε πρώτη φάση από την ίδρυση και λειτουργία δύο Innovation District (πολιτείες καινοτομίες) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες στόχος είναι να προσελκυστούν ορισμένες από τις πιο σημαντικές εταιρίες στο χώρο της έρευνας και καινοτομίας, ώστε μαζί με ερευνητικά ινστιτούτα και το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, να ενισχυθεί η καινοτομία στη χώρα μας.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρης Δημητριάδης, επισήμανε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πρέπει να υπολογίζουν στη στήριξη του υπουργείου Εξωτερικών μέσω και των πρεσβειών μας στο εξωτερικό, για ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, αλλά και για ενημέρωση για θέματα που ενδεχομένως τους απασχολούν.

Σε πάνελ που ακολούθησε με τους πρέσβεις των χωρών της Νορβηγίας, Φρόντε Άντερσεν, των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ και της Ολλανδίας, Στέλα Ρόνερ, δόθηκε η ευκαιρία στους εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες να γνωρίσουν αναλυτικά τις δράσεις των τριών πρεσβειών στην χώρα μας στον τομέα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων. Κοινή ήταν το συμπέρασμα όλων των ομιλητών, ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα ικανό και πολλά υποσχόμενο ανθρώπινο δυναμικό, με καλές ιδέες, που έχουν σημαντικές προοπτικές και στο επιχειρείν.

Το StartupNow Forum Athens 2019 συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα συνέδριο καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας στην Ελλάδα, το οποίο διοργανώνεται από το Athens Digital Lab του δήμου Αθηναίων, το Innovathens και την Mantis Business Innovatiom και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ESU unit) και του δήμου Αθηναίων.

Αποτελεί ένα φόρουμ που παρουσιάζονται τα σύγχρονα εργαλεία της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ενώ γίνονται συζητήσεις και αναλύσεις για τις νέες τεχνολογικές τάσεις (περιβάλλον, έξυπνες πόλεις, ΑΙ & Blockchain, Fintech, HelthTech, Tourism κλπ), δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για συνέργειες, ενώ βραβεύονται και οι καλύτερες ελληνικές startups.

Στις παράλληλες δράσεις του συνεδρίου, συμπεριλαμβάνεται και το GreenTech Symposium, που είναι ένα διαφορετικό επιστημονικό συνέδριο, που έχει ως στόχο να συνδέσει την ακαδημαική κοινότητα με τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας, παρουσιάζοντας όλα τα νέα καινοτόμα προϊόντα Ελλήνων ερευνητών και των ελληνικών startups στους τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων, έξυπνων πόλεων, νέων προηγμένων υλικών, χημικών προϊόντων και συστημάτων ευφυούς ελέγχου.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί το workshop, Innovation on Fire (IoF) που είναι μία νέα μορφή διακρίσεων που υλοποιείται από το Ideas Lab και την ομάδα Beyond Exports, με γνώμονα την καινοτομία του προϊόντος τους, την απευθυνόμενη αγορά, τη σύνθεση της ομάδας διοίκησης και την οικονομική βιωσιμότητα. To IoF αναμένεται να αναδείξει και να προβάλει εξαίρετα παραδείγματα καινοτομίας στη πράξη, από ελληνικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Μετά από επιλογή 20 ελληνικών εταιριών, θα βραβευτούν οι καλύτερες 6 από επιλεγμένη κριτική επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ