Υπερδιπλάσια η τιμή του μοσχαρίσιου από τον παραγωγό στον καταναλωτή

Μεγάλη είναι η ψαλίδα των τιμών από τον στάβλο στο κρεοπωλείο, ειδικά για το μοσχαρίσιο κρέας, για την τιμή του οποίου κάποια ΜΜΕ ξεκίνησαν να στοιχηματίζουν αν θα ξεπεράσει τα 30 ευρώ το κιλό μέχρι τις γιορτές. Η αλήθεια βρίσκεται στις τσέπες των κτηνοτρόφων, που κάθε άλλο παρά αυξάνουν τα εισοδήματά τους, αφού η άνοδος των τιμών οφείλεται στους μεσάζοντες και την έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων.

Επιπλέον, η εικόνα του κρέατος στο γιορτινό τραπέζι θα επηρεαστεί σημαντικά όχι μόνο από τις τιμές, αλλά και από τις χιλιάδες θανατώσεις αμνοεριφίων, με συνέπεια τον αφανισμό της αιγοπροβατοτροφίας, ειδικά στην Ξάνθη και τη Ροδόπη.

Κακής ποιότητας χοιρινό στο ράφι

Το χοιρινό κρέας έχει ζήτηση, αλλά παρουσιάζει πτώση τιμής, όπως μεταφέρει ο Δραμινός Χρήστος Σταυρινάκης, μέλος του ΔΣ της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος στο Σφαγείο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕ, το οποίο προμηθεύει εμπόρους, αλυσίδες και κρεοπωλεία.

«Πιεζόμαστε από τα εισαγόμενα. Έρχονται κρέατα κακής ποιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία–, με μεγάλες προσφορές, γιατί θέλουν να τα ξεφορτωθούν, και οι εισαγωγείς αγοράζουν για να πιέσουν εμάς, καθώς και για τις αλλαντοβιομηχανίες, αλλά τα περισσότερα καταλήγουν νωπά στο τραπέζι», περιγράφει.

Η τιμή παραγωγού χονδρικής είναι 1,80 ευρώ το κιλό, με πτωτική τάση, ενώ πέρυσι ήταν 2 ευρώ το κιλό για ζων βάρος. Οι παραγωγοί πουλάνε σφάγια κυρίως στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Βέροια, Σέρρες και Κιλκίς, γιατί λόγω της πανώλης απαγορεύεται η μετακίνηση ζωντανών ζώων. Επίσης, προμηθεύουν ντόπια κρεοπωλεία σε μικρές ποσότητες, γιατί η κύρια κατανάλωση γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Ο κ. Σταυρινάκης εκτιμά ότι στο μοσχάρι, το κοτόπουλο και το αρνί οι τιμές θα εκτοξευθούν.

Η εικόνα για το χοιρινό είναι γκρίζα πανευρωπαϊκά. «Στην Κίνα, επιβλήθηκαν δασμοί και κάνει εμπάργκο σε ευρωπαϊκά κρέατα, παρότι εισήγαγε χοιρινό από την Ισπανία και τη Δανία και παρόλο που έχουμε μείωση παραγωγής σε χοιρινό στην Ευρώπη οι τιμές πέφτουν», λέει.

Σφαγμένο το 70% των κοπαδιών στο Νευροκόπι

Η έλλειψη κοπαδιών οδηγεί στην άνοδο των τιμών στο μοσχαρίσιο κρέας, όπως σχολιάζει ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Κάτω Νευροκοπίου, Χρήστος Τσέρνιος, εξηγώντας ότι στην περιοχή του Νευροκοπίου τα τελευταία χρόνια το 70% των κοπαδιών έχει σφαχτεί, ανάμεσά τους και το δικό του, παρότι υπήρξε αγελαδοτρόφος επί σειρά ετών. Να σημειωθεί ότι το Νευροκόπι παρουσίαζε αύξηση της βοοτροφίας, πριν από πέντε χρόνια, στην ελληνική κόκκινη φυλή.

«Επιπλέον, οι εισαγωγές ζώντων ζώων έχουν περιοριστεί από τη Γαλλία και τη Γερμανία λόγω της οζώδους δερματίτιδας. Περαιτέρω άνοδο τιμών θα προκαλέσει το γεγονός ότι οι παχυντές, που έπαιρναν από τα ελληνικά κοπάδια, βρίσκουν τις περισσότερες μονάδες άδειες», επισημαίνει.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η τιμή για σφάγιο διαμορφώνεται στα 7-7,80 ευρώ το κιλό συν ΦΠΑ 13% και τον χειμώνα θα ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό για τον καταναλωτή. Τονίζει, δε, ότι όποιος εγκαταλείπει την κτηνοτροφία δεν επιστρέφει.

«Στην αιγοπροβατοτροφία, ένας στους οκτώ που έσφαξαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς δεν θα το ξαναφτιάξει, σύμφωνα με την EUROSTAT», υπογραμμίζει ο κ. Τσέρνιος και καταθέτει το προσωπικό του βίωμα, καθώς αναγκάστηκε να πουλήσει το κοπάδι του, ενώ κυριολεκτικά ζούσε και ανέπνεε για την κτηνοτροφία.

Δεν αναμένεται άλλη αύξηση στο βόειο

Σημαντική ζήτηση παρουσιάζει το βόειο κρέας και οι τιμές στον καταναλωτή έχουν ξεφύγει, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Δουνάκης. «Η τιμή παραγωγού ανέβηκε σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά δεν δικαιολογεί την αύξηση που επικρατεί στο κρεοπωλείο. Στην περιοχή μας, κυμαίνεται στα 7,5-8 ευρώ το κιλό», περιγράφει.

Ο ίδιος πουλάει σε κρεοπωλείο του Σουφλίου και στέλνει σε επιχείρηση στην Αθήνα με 7,80 ευρώ το κιλό, σχολιάζοντας λακωνικά ότι «βγαίνει το μεροκάματο». Όσον αφορά τη διαφορά που πληρώνει ο καταναλωτής (σ.σ. 16-20 ευρώ το κιλό), ο κ. Δουνάκης την αποδίδει στην απουσία σοβαρού ελεγκτικού μηχανισμού που να υπολογίζει το ποσοστό κέρδους των μεσαζόντων που προωθούν στα κρεοπωλεία.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η τιμή πώλησης δεν θα ανέβει άλλο, γιατί θα είναι απαγορευτική για τον καταναλωτή. «Αυτό δεν μας ευνοεί, γιατί θα πέσει η κατανάλωση και τότε θα μειώσουν περαιτέρω την τιμή παραγωγού. Επίσης, οι καταναλωτές θα στραφούν σε άλλα τρόφιμα. Το σημαντικό είναι η αύξηση στον κτηνοτρόφο να μην είναι πρόσκαιρη», υπογραμμίζει.

Τέλος, σχολιάζει πως ακόμη και για το γιορτινό τραπέζι προτεραιότητα των πολιτών παραμένει «να βγάλουν τον μήνα, ειδικά στην επαρχία, που έμειναν μόνο συνταξιούχοι».

Ζητούν τη στήριξη των καταναλωτών

Ο Χρήστος Τσέρνιος παραμένει μάχιμος στο επάγγελμα και εκπροσώπησε την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, συμμετέχοντας στην αντιπροσωπεία γεωργών και κτηνοτρόφων που συναντήθηκε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιάρα, και τους υφυπουργούς, κ.κ. Ανδριανό και Κέλλα, στους οποίους παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα και ακολούθως συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκη.

Δεν είναι αισιόδοξος από τις αναγγελθείσες πληρωμές, γιατί δεν είναι ακόμα γνωστό αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκρίνει το Action Plan 2. Όπως τονίζει, το μεγάλο δράμα για τον κτηνοτρόφο είναι ότι «δεν μπορεί να ταΐσει τα κοπάδια του». Κλείνοντας, ο ίδιος προσθέτει ότι οι παραγωγοί θα σχεδιάσουν νέα μορφή κινητοποιήσεων και ζητά τη στήριξη των καταναλωτών γιατί, όπως λέει, «ο αγώνας μας είναι υπέρ τους».