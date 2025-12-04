Ευλογιά: 80 νέα κρούσματα σε 17 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Συνολικά 80 νέα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε 17 Περιφερειακές Ενότητες, – βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων – καταγράφηκαν την εβδομάδα αναφοράς 24 έως 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν σήμερα τη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025:

• έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

• σε 2.270 εκτροφές σε όλη τη χώρα,

• ενώ έχουν θανατωθεί 433.229 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ειδικότερα, για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (24–30 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 80 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά (17) Περιφερειακές Ενότητες, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αχαΐας, Δράμας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κρουσμάτων την εβδομάδα 24–30 Νοεμβρίου καταγράφηκε στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (37), ενώ σημαντικός αριθμός κρουσμάτων παρατηρήθηκε επίσης στις Π.Ε. Λάρισας, Ηλείας, Ν. Αχαΐας, Ξάνθης, Σερρών και Ροδόπης.

Αναλυτικά, βάσει της ημερομηνίας επιβεβαίωσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, την ίδια εβδομάδα καταγράφηκαν:

• 31 κρούσματα στις 26/11/2025,

• 22 κρούσματα στις 27/11/2025,

• 27 κρούσματα στις 28/11/2025.

Το ΥΠΑΑΤ και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, με έμφαση:

• στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές,

• στην ενίσχυση και στο συντονισμό των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών,

• στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές,

• και στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται.

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.