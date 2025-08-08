Στις 16:00 θα αναχωρήσουν τα πλοία προς Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά

Στις 16:00 αναμένεται να αναχωρήσουν τα πλοία προς Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά. Υπενθυμίζεται πως τα πλοία είναι δεμένα στα λιμάνια λόγω του απαγορευτικού απόπλου.

Πιο συγκεκριμένα, στις 16:00 το Blue Star Delos για Πάρο, Νάξο (όχι για Σαντορίνη). Μάλιστα, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Αμοργό, θα χρειαστεί να αποβιβαστούν στη Νάξο, να διανυκτερεύσουν και από εκεί θα πάρουν καράβι αύριο για την Αμοργό με δικά τους έξοδα.

Μέχρι τώρα τα μόνα πλοία που αναχωρούσαν ήταν εκείνα που εκτελούν δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό, αλλά και τα πλοία από Ραφήνα προς Μαρμάρι.

Η ταλαιπωρία και η αναμονή των επιβατών είναι τεράστια, καθώς κάποιοι βρίσκονται στο λιμάνι από τις 5 το πρωί, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάστηκε να έρθουν οδικώς από επαρχιακές πόλεις (π.χ Θήβα). (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών και ζητούν μια συγκεκριμένη ώρα για το πότε θα ξεκινήσει το ταξίδι τους και το αν αυτό θα ξεκινήσει, καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποια από τα πλοία να μη φύγουν από το λιμάνι του Πειραιά.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων, τα πλοία παρέμειναν δεμένα στα λιμάνια, ωστόσο σύμφωνα με τη διευθύντρια της ΕΜΥ, οι ισχυροί άνεμοι φαίνεται να υποχωρούν μετά τα μεσάνυχτα.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews η διευθύντρια του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου ανέφερε ότι οι ισχυροί άνεμοι θα διαρκέσουν μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

«Τα 9 μποφόρ δεν θα υπάρχουν σε καμία περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά η κα. Τασοπούλου. Παράλληλα, σημείωσε ότι «θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ σήμερα βοριάδες 7-8 μποφόρ, που προκαλούν προβλήματα κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες, στην περιοχή Κάβο Ντόρο, στο νότιο κεντρικό Αιγαίο και στο βόρειο κομμάτι του νοτίου Αιγαίου».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν με ανέμους ισχύος 8 μποφόρ μπορούν να αναχωρήσουν τα πλοία από τα λιμάνια διευκρίνισε ότι «το κάθε πλοίο έχει τα δικά του όρια, ανάλογα και με τη διεύθυνση του ανέμου». Πρόσθεσε, όμως, ότι στους βοριάδες που δεν προκαλούν μεγάλο κυματισμό, το όριο για απαγορευτικό απόπλου είναι συνήθως τα 9 μποφόρ.