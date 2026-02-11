Στο επίκεντρο της Wine Paris 2026 ο Αττικός αμπελώνας με στήριξη της Περιφέρειας

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής που ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής για την προώθηση του οινοτουρισμού, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των αττικών κρασιών και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα με όρους εξωστρέφειας και βιώσιμης ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε ολιγόωρη επίσκεψη στο Παρίσι, δίνοντας το «παρών» στη διεθνή έκθεση οίνων και ποτών «Wine Paris 2026». Η έκθεση διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο συνεδριακό κέντρο Paris Expo Porte de Versailles, της γαλλικής πρωτεύουσας και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις παγκοσμίως όσον αφορά τον κλάδο των κρασιών.

Ο κ. Χαρδαλιάς εγκαινίασε το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο καταλαμβάνει κεντρική και ιδιαίτερα προβεβλημένη θέση στον εκθεσιακό χώρο. Σε αυτό, φιλοξενούνται τα εννέα μεγαλύτερα οινοποιεία του Λεκανοπεδίου, που συμμετέχουν με την ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη της Περιφέρειας, αναδεικνύοντας τη διαρκή, ουσιαστική και θεσμική στήριξή της κλάδο αλλά και τις στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και στις αναπτυξιακές προοπτικές του αττικού αμπελώνα.

Κατά την παρουσία του στη «Wine Paris 2026», ο Περιφερειάρχης Αττικής περιηγήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους, επισκέφθηκε περίπτερα εγχώριων και διεθνών παραγωγών καθώς και θεσμικών φορέων, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με οινοποιούς, εισαγωγείς, διανομείς, sommeliers και εκπροσώπους του εξειδικευμένου διεθνούς Τύπου. Στο πλαίσιο των επαφών του, αντάλλαξε απόψεις για τις εξελίξεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς οίνου, τις επενδυτικές δυνατότητες που υπάρχουν, καθώς και τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του αττικού κρασιού στις διεθνείς αγορές.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς:

«Η Μητροπολιτική Αττική μας, συμμετέχει για δεύτερη φορά στη μεγάλη διεθνή έκθεση οίνων και ποτών «Wine Paris», στηρίζοντας στην πράξη τους οινοποιούς μας και ενισχύοντας την εξωστρέφεια του αττικού αμπελώνα. Η παρουσία μας εδώ δεν είναι αποσπασματική· εντάσσεται σε έναν συνολικό και συνεκτικό σχεδιασμό, που αντιμετωπίζει το κρασί ως αναπτυξιακό εργαλείο, ως πολιτιστικό κεφάλαιο και ως εμπειρία με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα.

Ο αττικός αμπελώνας εκτός από έναν δυναμικό κλάδο της τοπικής οικονομίας, αποτελεί και κομμάτι της ιστορίας, του τοπίου και της ταυτότητας του Λεκανοπεδίου. Αποτελεί ένα κράμα πολιτισμού, παράδοσης, ποιότητας και σύγχρονης επιχειρηματικότητας, που μπορεί και πρέπει να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλη τη χώρα.

Μέσα από τον οινικό τουρισμό, συνδέουμε το κρασί με τη γαστρονομία και τη μοναδική φιλοξενία της Αττικής, ενισχύοντας το brand μας ως «The Greater Athens Region». Δημιουργούμε ολοκληρωμένες εμπειρίες για τον επισκέπτη, που αναδεικνύουν την αυθεντικότητα και την πολυμορφία του τόπου μας.

Με σταθερό διάλογο με τον κλάδο, με στοχευμένες πολιτικές εξωστρέφειας, με ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη και με τη συμμετοχή μας σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις, δίνουμε στους παραγωγούς μας τα εχέγγυα που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να σταθούν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές.

Το γεγονός ότι η συμμετοχή μας στη Wine Paris εντάχθηκε στον ετήσιο προγραμματισμό της Περιφέρειας κατόπιν αιτήματος των ίδιων των οινοποιών, αποδεικνύει ότι αφουγκραζόμαστε την αγορά, βρισκόμαστε σε ουσιαστικό διάλογο με τον κλάδο και προσαρμόζουμε τις παρεμβάσεις μας στις πραγματικές ανάγκες του αττικού αμπελώνα».

Παράλληλα με τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότησε και στήριξε τη δράση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι που αφορούσε την πραγματοποίηση εκδήλωσης και δείπνου προβολής του ελληνικού κρασιού, η οποία διοργανώθηκε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε επιλεγμένο γαλλικό επαγγελματικό κοινό, όπως εισαγωγείς, διανομείς, sommeliers και εκπροσώπους του εξειδικευμένου Τύπου. Λειτούργησε δε συμπληρωματικά με την έκθεση, ενισχύοντας τη στοχευμένη δικτύωση και τη διεθνή προβολή των αττικών οινοποιείων.

Σημαντική συνάντηση με την Περιφερειάρχη του Παρισιού Valérie Pécresse

Να σημειωθεί τέλος ότι κατά την ολιγόωρη επίσκεψή του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με την Περιφερειάρχη της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του Παρισιού (Île-de-France), Valérie Pécresse. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας σε περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη μητροπολιτική διακυβέρνηση.

Επιβεβαίωσε επίσης τη σαφή πρόθεση του Περιφερειάρχη Αττικής να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και Περιφέρειες που έχουν αναπτύξει προηγμένες και δοκιμασμένες λύσεις στη βιώσιμη διαχείριση σύνθετων προκλήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας από τη Γαλλία στην Ελλάδα, κυρίως σε ζητήματα που άπτονται της αυτοδιοικητικής ευθύνης και της εύρυθμης λειτουργίας κρίσιμων τομέων πολιτικής, μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου μεταξύ των δύο μητροπολιτικών περιφερειών.

Ο κ. Χαρδαλιάς διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την κ. Pécresse και οι δυο τους έχουν συνυπογράψει στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, από τον Δεκέμβριο του 2024, το ιδιαίτερα σημαντικό Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας για την ολιστική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.