Στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την επιδότηση λιπασμάτων και τις αποζημιώσεις στη Λέσβο λόγω αφθώδους – Τι προβλέπει

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θεσπίζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα όσον αφορά την επιδότηση στα λιπάσματα και ειδική αποζημίωση για τους παραγωγούς τυριού στη Λέσβο, μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στο νησί.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι αγρότες, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση για την αγορά λιπασμάτων κατά το διάστημα 15 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2026. Το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς και χορηγείται αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα, χωρίς συμψηφισμό με οποιαδήποτε οφειλή προς το Δημόσιο ή τρίτους. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή μη τήρησης των όρων, το υπερβάλλον ή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται με τόκο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική αποζημίωση για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο, για όσο διαρκεί η απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των τιμολογίων αγοράς γάλακτος που εκδίδονται αποκλειστικά για προϊόντα του νησιού και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω ενίσχυσης των πιστώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έχει στόχο να στηρίξει τη λειτουργία των αγροτικών επιχειρήσεων και των τυροκομείων στη Λέσβο, διασφαλίζοντας την παραγωγή και την τοπική οικονομία σε συνθήκες κρίσης.

Ακολουθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:

Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

1. Σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων δύναται να χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνολικού ποσού των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων που εκδίδονται κατά το χρονικό διάστημα από τη 15η Μαρτίου 2026 έως και την 31η Μαΐου 2026.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή εάν διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της ενίσχυσης ή ότι ο λαβών δεν είναι δικαιούχος ή ότι δικαιούται ποσό ενίσχυσης μικρότερο από αυτό που έλαβε, πέραν των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το σύνολο ή το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06) και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Οι οφειλές που βεβαιώνονται δυνάμει της παρούσας καταβάλλονται εφάπαξ και, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν υπάγονται σε ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου.

Αποζημίωση επιχειρήσεων νήσου Λέσβου που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού

1. Θεσπίζεται αποζημίωση για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη νήσο Λέσβο από τη 15η Μαρτίου 2026 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης των γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω των κρουσμάτων του αφθώδους πυρετού.

2. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αξία των τιμολογίων αγοράς γάλακτος που εκδίδονται κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αποκλειστικά για γάλα που έχει παραχθεί στη νήσο Λέσβο.

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση της παρ. 1 καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατόπιν ενίσχυσης των πιστώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1024711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

