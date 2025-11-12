Στο «περίμενε» οι νέοι αγρότες του 2024 – Παραμένουν χωρίς ευρώ και χωρίς δικαιώματα βασικής ενίσχυσης

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν εκατοντάδες – αν όχι χιλιάδες – νέοι και νεοεισερχόμενοι αγρότες, οι οποίοι υπέβαλαν για πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) το 2024 και αιτήθηκαν τη χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα. Παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς καμία πληρωμή και χωρίς να έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.

Το ζήτημα έφερε στη Βουλή ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Κόκκαλης κατήγγειλε «πλήρη εγκατάλειψη των νέων αγροτών από την κυβέρνηση», ζητώντας άμεσες απαντήσεις και ενέργειες.

Αβεβαιότητα και απογοήτευση στην ύπαιθρο

Σύμφωνα με τον Λαρισαίο βουλευτή, οι νέοι παραγωγοί που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο σύστημα ενισχύσεων βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι των δικαιολογητικών τους έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η καθυστέρηση στην κατανομή των δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενημέρωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο, έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης στον αγροτικό κόσμο. Πολλοί νέοι αγρότες δηλώνουν ότι νιώθουν «ξεχασμένοι» από το κράτος, ενώ η αναμονή των ενισχύσεων έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στις εκμεταλλεύσεις τους.

«Η ραχοκοκαλιά της ανανέωσης του πρωτογενούς τομέα εγκαταλείπεται»

Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια γενικότερη εικόνα δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων στη διαχείριση των πληρωμών του ΟΣΔΕ και του Εθνικού Αποθέματος τα τελευταία χρόνια. Παρά τις διαβεβαιώσεις για «έγκαιρες και διαφανείς διαδικασίες», οι νέοι αγρότες – «η ραχοκοκαλιά της ανανέωσης του πρωτογενούς τομέα» – αντιμετωπίζονται, όπως τονίζει, «με αδιαφορία και γραφειοκρατική αναλγησία».

Ο βουλευτής υπογραμμίζει πως η κυβερνητική ολιγωρία υπονομεύει την αξιοπιστία των θεσμών αλλά και τον ίδιο τον στόχο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που επιδιώκει την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και τη στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

«Αποθαρρυντικό μήνυμα στους νέους της υπαίθρου»

«Όταν οι νέοι άνθρωποι που αποφάσισαν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην ύπαιθρο βρίσκονται χωρίς καμία εισοδηματική στήριξη, το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι αποθαρρυντικό», δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρώην υφυπουργός. Προσθέτει ότι η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα παραμένει «χωρίς στρατηγική, χωρίς προοπτική και χωρίς σχέδιο για το μέλλον».

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο κ. Κόκκαλης ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντήσει: