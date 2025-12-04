Στο πλευρό των αγροτών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων

Στο πλευρό των αγροτών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων εκφράζει, με ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος, Δημήτρης Σοφολόγης και ο γεν. γραμματέας, Χρήστος Παναγούλης, «την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων.
Η κραυγή αγωνίας τους είναι και η κραυγή αγωνίας μιας ολόκληρης ελληνικής επαρχίας, που βλέπει να απειλείται η οικονομική βιωσιμότητα της.
Οι συνάδελφοι Γεωπόνοι ως επιστημονικοί συνεργάτες τους, ήταν και είναι πάντα δίπλα τους στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την επιβίωση τους.
Υψηλό ενεργειακό κόστος Παραγωγής, κλιματική κρίση, θεομηνίες, ζωονόσοι, μειωμένες πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων, έχουν επιφέρει αύξηση της ανεργίας, μειωμένη συμμετοχή σε προγράμματα νέων γεωργών, φυγή νέων, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και εν τέλει εγκατάλειψη περιοχών».
Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Αποτελεί καθήκον μας να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο, όπως πράττουμε διαχρονικά, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες και προκλήσεις, η στήριξη αυτή καθίσταται επιτακτική».