Ημαθία: Συμβολική κατάληψη της Εγνατίας Οδού στον κόμβο της Κουλούρας

Το μεσημέρι της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε η αγωνιστική παρέμβαση αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων της Ημαθίας, με συμβολική κατάληψη του οδοστρώματος της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Κουλούρας. Η δράση έγινε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Σύσκεψης των Μπλόκων και αποτέλεσε το πρώτο δυναμικό βήμα των κινητοποιήσεων.

Με τρακτέρ και πανό, οι συγκεντρωμένοι ανέδειξαν τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα: ελλιπείς αποζημιώσεις, δυσλειτουργίες του ΕΛΓΑ, υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές και καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εργατικά σωματεία, σύλλογοι εκπαιδευτικών και άλλοι φορείς, εκφράζοντας έμπρακτη αλληλεγγύη στα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, το κάλεσμα για απόφαση στο «στήσιμο μπλόκου» όχι μόνο δεν υποχώρησε αλλά «ενισχύθηκε στην πράξη», καθώς η παρέμβαση επιβεβαίωσε τη διάθεση για αγωνιστική συνέχεια.

Όπως τονίζει η Ομοσπονδία, η σημερινή κίνηση ήταν μόνο η αρχή. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων μπλόκων και πολύμορφων κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο των πανελλαδικών αποφάσεων.