Λάρισα: Αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου η δίκη των δύο συλληφθέντων αγροτών

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των δύο αγροτών που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή, 30 Ιανουαρίου, στη Νίκαια, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στις κινητοποιήσεις. Η υπόθεση επρόκειτο να εξεταστεί σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ωστόσο η διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε καθώς απουσίαζαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την ανακοίνωση της αναβολής, οι αγρότες που βρίσκονταν στα δικαστήρια έκαναν σαφές ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται. Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως στις 15 Δεκεμβρίου θα υπάρξει ακόμη πιο ισχυρή παρουσία, με περισσότερα τρακτέρ και μαζική κινητοποίηση, ώστε να στηριχθούν οι δύο συνάδελφοί τους αγρότες και να απαιτηθεί η αθώωσή τους.

Παράλληλα, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει ενεργό και ενισχύεται καθημερινά, καθώς συνεχίζουν να φτάνουν αγρότες από όλη τη Θεσσαλία. Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η υπόθεση των συλληφθέντων αποτελεί μέρος του ευρύτερου αγώνα τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ