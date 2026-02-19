Κίνα: Το Χειμερινό φεστιβάλ πάγου και χιονιού Νααντάμ δίνει ζωή στα παγωμένα λιβάδια εκτροφής των αλόγων

Στα παγωμένα λιβάδια που βρίσκονται στην πόλη Σιλίνγκολ στα βόρεια της Κίνας, ο τραχύς ήχος από τις οπλές αλόγων που καλπάζουν αντηχεί σε όλη τη χιονισμένη στέπα. Στον τόπο αυτό, οι Μογγόλοι βοσκοί μετατρέπουν την παράδοση εκτροφής των αλόγων, που τα προηγούμενα χρόνια σχετίζονταν με το καλοκαίρι, σε ένα δυναμικό χειμερινό θέαμα.

Στις 27-28 Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς πραγματοποιήθηκε ο επίσημος τελικός διαγωνισμός της 3ης Χειμερινής Σούπερ Λίγκας Μογγολικών Αλόγων στη διάρκεια του Χειμερινού Φεστιβάλ Πάγου και Χιονιού Νααντάμ. Πρόκειται για μία χειμερινή εκδοχή των παραδοσιακών καλοκαιρινών αγώνων της Μογγολίας που πραγματοποιήθηκε σε παγωμένα λιβάδια της Αυτόνομης Περιοχής της Εσωτερικής Μογγολίας στα βόρεια της Κίνας.

Οι μεγάλες πόλεις νομαρχιακού επιπέδου Σιλίνγκολ, Ουλάνκαμπ και Σιλινχότ στην Αυτόνομη Περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας φιλοξενούν τις φετινές χειμερινές εκδηλώσεις Νααντάμ που άρχισαν στις 18 Ιανουαρίου και θα συνεχιστούν τον Μάρτιο, αλλά και τον Απρίλιο του 2026, γεμίζοντας με δυναμισμό και πολλαπλές δραστηριότητες την χαλαρή χειμερινή περίοδο των προηγούμενων ετών.

