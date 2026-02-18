Βουλγαρία : Η 11η Έκθεση Agra, Vinaria, Foodtech ανοίγει στο Πλόβντιβ

Η 11η διοργάνωση των εκθέσεων Agra, Vinaria και Foodtech εγκαινιάστηκε σήμερα στη Διεθνή Έκθεση του Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη), θα διαρκέσει έως τις 21 Φεβρουαρίου και συγκεντρώνει κορυφαίες εταιρίες και νέες τεχνολογίες στη γεωργία, την αμπελουργία-οινοποιία και τη βιομηχανία τροφίμων.

Με την πάροδο των ετών, οι εκθέσεις Agra, Vinaria και Foodtech απέκτησαν κύρος και δημοτικότητα και προσελκύουν παραγωγούς και εμπόρους και εκτός των συνόρων της Βουλγαρίας, δήλωσε ο υφυπουργός Γεωργίας και Τροφίμων Γιάνισλαβ Γιάντσεφ κατά τα εγκαίνια της έκθεσης. Επεσήμανε ότι η διοργάνωση αυτή επιτρέπει σε παγκόσμιους ηγέτες στην παραγωγή σύγχρονων μηχανημάτων και υψηλών τεχνολογιών για τη γεωργία, καθώς και σε παραγωγούς ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και κρασιών να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, σημειώνοντας ότι μεταξύ των εκθετών υπάρχουν γνωστά ονόματα αλλά και μικρότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά με νέες ιδέες, όραμα και καινοτόμα προϊόντα.

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης στο Πλόβντιβ, καθηγητής Ιβάν Σοκόλοφ, σημείωσε ότι η έκθεση Vinaria παρουσιάζει αύξηση 20% στη συμμετοχή, με περισσότερους από 150 εκθέτες από 10 χώρες να δίνουν το παρών φέτος. Η έκθεση Foodtech επίσης αναπτύσσεται, με τη συμμετοχή 153 εταιριών παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και εμπόρους από οκτώ χώρες. Επεσήμανε ότι το συνοδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 30 εκδηλώσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι διάφορα επιχειρηματικά φόρουμ, όπου θα παρουσιαστούν νέα προϊόντα και καινοτομίες.

Ο Κρασιμίρ Κόεφ, εκτελεστικός διευθυντής του Εκτελεστικού Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, επεσήμανε ότι ο οινοποιητικός τομέας στη χώρα εκσυγχρονίζεται και ότι το 77% των εργαζόμενων σε αυτόν είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών. Σημείωσε ότι 365 οινοποιεία λειτουργούν στη Βουλγαρία, τα οποία είχαν συγκομιδή και επεξεργάστηκαν περισσότερα από 63 εκατομμύρια λίτρα κρασιού το 2025. Σε ετήσια βάση, περίπου 112 εκατομμύρια λίτρα πωλούνται στη χώρα, ενώ οι εξαγωγές ανέρχονται σε περισσότερα από 16 εκατομμύρια λίτρα, τόνισε, προσθέτοντας ότι ο όγκος των εξαγωγών παραμένει σχετικά χαμηλός.

Η γεωργία της χώρας περνά μια δύσκολη περίοδο, και η 11η διοργάνωση των εκθέσεων Agra, Vinaria και Foodtech είναι μια καλή ευκαιρία για τη δημιουργία επαφών με αγροτικούς παραγωγούς, δήλωσε ο πρόεδρος της Αγροτικής Ακαδημίας (AA) δρ Στέφαν Γκάντεφ. Υπενθύμισε ότι η Αγροτική Ακαδημία ιδρύθηκε το 1961 και έχει δημιουργήσει πολλές ποικιλίες οι οποίες στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν και διαμόρφωσαν τη γευστική εκτίμηση των Βουλγάρων για την ποιοτική παραγωγή.

Η 11η Έκθεση Agra, Vinaria, Foodtech διοργανώνεται από τη Διεθνή Έκθεση του Πλόβντιβ και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων. Οι συνδιοργανωτές του φόρουμ είναι η AGROTECH, η Αγροτική Ακαδημία, η Ένωση Οινολόγων και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Πλόβντιβ.

Πηγ΄΄η: ΑΠΕ-ΜΠΕ