Στον Δήμο Ξάνθης ο πλήρης έλεγχος των πηγών Στρατώνων Παραδείσου – Οριστική λύση στο ζήτημα υδροδότησης

Μετά από πολυετείς προσπάθειες και συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Ξάνθης, Στράτου Κοντού, και της νέας Διοίκησης της ΔΕΥΑΞ, δίνεται οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε την πόλη για δεκαετίες.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης ενέκρινε την άδεια χρήσης των πηγών Στρατώνων Παραδείσου, εξασφαλίζοντας στον Δήμο Ξάνθης τον πλήρη έλεγχο των υδάτινων πόρων που καλύπτουν το 60% των αναγκών ύδρευσης της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή βιώσιμης διαχείρισης, αυτονομίας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για τη ΔΕΥΑ Ξάνθης και τους δημότες.

Διαβάστε περισσότερα στην ανακοίνωση του Δήμου Ξάνθης που ακολουθεί:

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Ξάνθης κ. Στράτου Κοντού και της νέας Διοίκησης της ΔΕΥΑ Ξάνθης, επιλύεται οριστικά ένα ζήτημα που ταλαιπωρούσε το Δήμο μας για δεκαετίες.

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης σε συνέχεια της από 10 Αυγούστου 2023 αίτησης της επιχείρησης, χορήγησε στη ΔΕΥΑ Ξάνθης την άδεια χρήσης των νερών των πηγών Στρατώνων Παραδείσου Καβάλας, από τις οποίες υδροδοτείται περίπου το 60% της πόλης της Ξάνθης και των γύρω οικισμών.

Με τη λήψη της σχετικής άδειας, παύει να ισχύει η αρχική σύμβαση του 1982 μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της τότε Κοινότητας Παραδείσου, δίδεται οριστική λύση σχετικά με την εξαιρετικά δυσμενή συμφωνία-πλαίσιο του 2019 μεταξύ ΔΕΥΑ Ξάνθης και ΔΕΥΑ Νέστου και ο Δήμος Ξάνθης καθίσταται αποκλειστικός διαχειριστής των έργων αξιοποίησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων των πηγών Στρατώνων Παραδείσου, κατά το τμήμα που αφορά τον Δήμο Ξάνθης.

Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει την αδιάλειπτη και οικονομικά βιώσιμη υδροδότηση όχι μόνο του αστικού ιστού της Ξάνθης, αλλά και των συνοικισμών Εκτενεπόλ, Καλλιθέας, Νέας και Παλιάς Χρύσας, καθώς και των οικισμών Εύμοιρο, Νέα και Παλαιά Μορσίνη.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Στράτος Κοντός, δήλωσε:

“Με τη σημερινή εξέλιξη κλείνει οριστικά ένα ανοιχτό ζήτημα που απασχολούσε τη ΔΕΥΑ Ξάνθης και το Δήμο μας για δεκαετίες. Η Επιχείρηση αποκτά πλέον τον πλήρη έλεγχο των πηγών που τροφοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος της Ξάνθης, διασφαλίζοντας σταθερή, ποιοτική και οικονομικά βιώσιμη υδροδότηση για όλους τους δημότες. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού, που σηματοδοτεί τη μετάβαση της ΔΕΥΑΞ σε μια νέα εποχή αποτελεσματικότητας και σταδιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών της προς τους πολίτες. Ευχαριστώ θερμά τον Γραμματέα κ. Δημήτριο Γαλαμάτη, καθώς και όλα τα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για τη συνεργασία και τη συνέπεια με την οποία χειρίστηκαν το ζήτημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως και σήμερα, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο, νόμιμο και δίκαιο αίτημα των πολιτών της Ξάνθης”

Η εξασφάλιση της άδειας χρήσης σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού για τη ΔΕΥΑ Ξάνθης, με προτεραιότητα τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της περιοχής. Στόχος είναι ένα δίκτυο πιο αποδοτικό και αξιόπιστο, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης και των πολιτών».