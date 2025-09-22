Σε έξαρση η ευλογιά στην Ξάνθη – Ξεκλήρισε ολόκληρα κοπάδια τον Δήμο Τοπείρου

Με τον φόβο της ευλογιάς αιγοπροβάτων ζουν οι κτηνοτρόφοι σε πολλές περιοχές της χώρας. Περισσότερα από 100.000 ζώα έχουν θανατωθεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εστιάζεται στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στον δήμο Τοπίρου, όπου έχουν ξεκληριστεί ολόκληρα κοπάδια.

Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση. Από τις 130 κτηνοτροφικές μονάδες στα 36 χωριά του Δήμου Τοπείρου, σήμερα έχουν μείνει μόνο οι δύο. Έχουν θανατωθεί εξαιτίας της νόσου 38.000 αιγοπρόβατα, ενώ στο σύνολο της Περιφέρειας έχουν θανατωθεί περισσότερα από 160.000. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 28.000.

