Συνελήφθη κτηνοτρόφος για παράνομη μεταφορά αιγοπροβάτων

Στη σύλληψη ενός κτηνοτρόφου στο Ελαιοχώρι Αχαΐας προχώρησαν την Παρασκευή 6/02 αστυνομικοί του Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο συλληφθείς προχώρησε σε παράνομη μεταφορά αιγοπροβάτων για βοσκή σε ιδιόκτητο αγρό, παραβιάζοντας την απόφαση της Αντιπεριφέρειας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 265 του Ποινικού Κώδικα για «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».