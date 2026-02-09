ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη κτηνοτρόφος για παράνομη μεταφορά αιγοπροβάτων

09/02/2026
Στη σύλληψη ενός κτηνοτρόφου στο Ελαιοχώρι Αχαΐας  προχώρησαν την Παρασκευή 6/02  αστυνομικοί του Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο  συλληφθείς προχώρησε σε παράνομη μεταφορά αιγοπροβάτων για βοσκή σε ιδιόκτητο αγρό, παραβιάζοντας την απόφαση της Αντιπεριφέρειας  σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 265 του Ποινικού Κώδικα για «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».

Θεοδωροπούλου Πόπη
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
