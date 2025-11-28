Συμπληρωματικές πληρωμές για 13.421 κτηνοτρόφους – Πώς θα λυθεί το πρόβλημα με τους διαθέσιμους βοσκότοπους

Σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει σε πέντε νομούς της χώρας, όπου οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν επαρκούν για να καλύψουν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιδότηση που λαμβάνουν μέσω του μαθηματικού τύπου που εφαρμόζει το σύστημα.

Το πρόβλημα αφορά 13.421 κτηνοτρόφους, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν πλήρη και νόμιμα τιμολόγια που αποδεικνύουν την παραγωγική τους δραστηριότητα – σε γάλα, κρέας και ζωοτροφές – εμφανίζονται να λαμβάνουν χαμηλότερη ενίσχυση από αυτή που δικαιούνται.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, έχει ήδη δοθεί εντολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό σε συμπληρωματικές καταβολές, ώστε οι πραγματικοί παραγωγοί στις συγκεκριμένες περιοχές να αποζημιωθούν δίκαια. Στόχος είναι όσοι αποδεικνύουν μέσω των τιμολογίων τους ότι δικαιούνται υψηλότερη επιδότηση να τύχουν ισότιμης μεταχείρισης με τους συναδέλφους τους σε άλλες περιοχές της χώρας.