Εξηγήσεις ΥΠΑΑΤ για την μειωμένη πληρωμή της Βασικής – Υπόσχεται και «δεύτερη κατανομή»

Μειωμένη κατά περίπου 25% εμφανίζεται φέτος η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με διευκρινίσεις που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή ανέρχεται σε 363 εκατ. ευρώ, έναντι 476 εκατ. ευρώ πέρυσι, με το Υπουργείο να αποδίδει τη διαφορά αποκλειστικά στον νέο τρόπο υπολογισμού βάσει πραγματικών στοιχείων και τεκμηρίων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, φέτος οι πληρωμές υπολογίζονται σύμφωνα με τα «πραγματικά δεδομένα» των παραγωγών, δηλαδή το πραγματικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων όπως αυτό προκύπτει από τα νέα, αυστηρότερα τεκμήρια. Σημαντικό μέρος της προσωρινής μείωσης οφείλεται επίσης στους ελέγχους που θα ακολουθήσουν άμεσα για την επαλήθευση στοιχείων και την ταυτοποίηση όσων δηλώσεων απαιτούν περαιτέρω διασταύρωση.

Παρά τη μικρότερη προκαταβολή, το ΥΠΑΑΤ διαβεβαιώνει ότι η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους. Αντιθέτως, μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών της βασικής ενίσχυσης, των συνδεδεμένων, των εξισωτικών αποζημιώσεων και των οικολογικών σχημάτων, θα πραγματοποιηθεί μια «δεύτερη κατανομή». Σε αυτή θα κατευθυνθούν τα κονδύλια που θα περισσέψουν, με το Υπουργείο να επισημαίνει ότι θα δοθούν αποκλειστικά στους «ειλικρινείς αγρότες», δηλαδή σε όσους έχουν υποβάλει ακριβή και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, στοχεύει στη δίκαιη και στοχευμένη διοχέτευση των ενισχύσεων, ενισχύοντας όσους πράγματι δραστηριοποιούνται και παράγουν στον αγροτικό τομέα, μέσα σε ένα νέο, πιο διαφανές πλαίσιο ελέγχου και κατανομής πόρων.