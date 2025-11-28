ΥΠΑΑΤ: Τι θα γίνει με τα 44.343 ΑΦΜ που ελέγχονται και τους 2.000 παραγωγούς που μένουν εκτός

Σε σχέση με τη φετινή προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης, το ΥΠΑΑΤ διευκρινίζει ότι 44.343 αιτήσεις παραγωγών δεν πληρώθηκαν, καθώς εντοπίστηκαν προβλήματα ή ασάφειες που απαιτούν περαιτέρω έλεγχο. Οι παραγωγοί αυτοί δεν θεωρούνται αποκλεισμένοι από τις ενισχύσεις, αλλά έχουν μπει σε στοχευμένη διαδικασία διασταύρωσης και επαλήθευσης των δηλωθέντων στοιχείων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, όσοι από τους 44.343 παραγωγούς δικαιούνται την ενίσχυση και επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους, θα πληρωθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων — διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ώστε η τελική καταβολή να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Την ίδια στιγμή, το ΥΠΑΑΤ είναι κατηγορηματικό πως οριστικά εκτός ενισχύσεων μένουν περίπου 2.000 παραγωγοί, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας. Πρόκειται για τους μόνους που αποκλείονται από τις πληρωμές, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παρατυπιών ή δόλιας συμπεριφοράς.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια εξυγίανσης και διαφάνειας του συστήματος, ώστε οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά σε όσους παράγουν πραγματικά και πληρούν τις προϋποθέσεις.