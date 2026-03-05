Σύλληψη για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του ΑΤ Θέρμης στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης (4/03), έπειτα από καταγγελία σχετικά με παραβίαση των μέτρων (άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα) που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, σε αγροτική περιοχή στο Τριάδι Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ο άνδρας να βόσκει κοπάδι περίπου 200 κατσικιών εκτός της εγκατάστασης εκτροφής τους, σε παρακείμενο αγροτεμάχιο. Επισημαίνεται ότι περίπου τα 100 από τα 200 ζώα ανήκουν σε ημεδαπό κτηνοτρόφο.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, ο οποίος διέταξε ο αλλοδαπός να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές με τη σχηματισθείσα δικογραφία, ενώ ο ιδιοκτήτης μέρους των ζώων αφέθηκε ελεύθερος.