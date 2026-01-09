Συμφωνία ΕΕ-Mercosur – Ίσως την επόμενη Δευτέρα οι υπογραφές

Eνα βήμα πιο κοντά φαίνεται ότι βρίσκεται η ΕΕ στη συμφωνία με τη Mercosur, καθώς οι ιταλικοί ενδοιασμοί δείχνουν πως κάμφθηκαν μετά την πρόταση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω επιστολής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για πρόωρη αποδέσμευση 45 δισ. ευρώ από τα κονδύλια της ΚΑΠ. Η πρόταση αυτή ήρθε μία μέρα πριν από την «ασυνήθιστη» συνεδρίαση των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 7 Ιανουαρίου μετά από πρόσκληση της Κυπριακής προεδρίας, παρουσία των Επιτρόπων Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν, Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς και Υγείας και Ευημερίας των Ζώων, Όλιβερ Βάρχεϊ. Μια συνεδρίαση, που ο επίσημος προγραμματισμός της μιλά για αποτίμηση της κατάστασης στον αγροτικό τομέα. Όμως, αυτό που επισημαίνουν αρκετοί παρατηρητές ήταν ότι στόχο είχε την αντιμετώπιση κρίσιμων γεωπολιτικών ζητημάτων, που έχουν προκύψει κυρίως από τη στάση των ΗΠΑ, με την ΕΕ να βρίσκεται στο «τρέξιμο» για την άμεση ολοκλήρωση της συμφωνίας, που εκκρεμεί με τα κράτη της Mercosur.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης, που εξέδωσε η Κομισιόν, οι συμμετέχοντες έκαναν απολογισμό των προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και ο αγροδιατροφικός τομέας και μίλησαν για τα επόμενα βήματα. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις ανησυχίες, που προκαλεί η αυξημένη μεταβλητότητα και αβεβαιότητα των αγορών, καθώς και στην ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης των Ευρωπαίων αγροτών. Οι δράσεις κατευθύνθηκαν προς την «άμβλυνση των πιέσεων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών», όπως περιγράφεται, με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης να διαρθρώνονται ως εξής:

Διασφάλιση της στήριξης της ΚΑΠ: Προϋπολογισμός και Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2027 Λιπάσματα: Βελτίωση διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και μείωση των εξαρτήσεων Παγκόσμια ανταγωνιστικότητα: Ευκαιρίες, ίσοι όροι ανταγωνισμού και αμοιβαιότητα Περαιτέρω απλούστευση προς όφελος των αγροτών, όπως συνοψίζει η AGRA-FACTS (ενημερωτική πλατφόρμα που καλύπτει ειδήσεις και αναλύσεις για την αγροτική πολιτική της ΕΕ) στο τελευταίο τεύχος της.

Παραμένουν τα «σύννεφα» πάνω από τη Συμφωνία

Πάντως, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τα κράτη της Mercosur, παρότι η Ιταλία φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την αντίθεσή της στη διμερή εμπορική συμφωνία, με την πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, να αναγνωρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της στήριξης των Ευρωπαίων αγροτών, η γαλλική αντίσταση δεν φαίνεται να κάμπτεται, με τα τρακτέρ να φτάνουν ως τον Πύργο του Άιφελ τα ξημερώματα της Πέμπτης με αιτήματα τόσο ενάντια στη συμφωνία, όσο και στις πολιτικές της κυβέρνησης. Η θέση της Γαλλίας για τη συμφωνία παραμένει αμετάβλητη, όπως σημείωσε η αρμόδια υπουργός Annie Genevard, σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι η συνεδρίαση δεν αφορούσε τη Mercosur. Βάσει όσων είπε, η συμφωνία παραμένει ξεπερασμένη, αλλά και επικίνδυνη σε τομείς, όπως το βοδινό, το κοτόπουλο, η ζάχαρη και το μέλι, καθώς και μη συμβατή με τα σημερινά πρότυπα. Η ίδια εξέφρασε, ωστόσο, ικανοποίηση για την ανακατεύθυνση ορισμένων κονδυλίων από την ΕΕ προς αγροτικά μέτρα.

Με τους αγρότες να προειδοποιούν για συνέχιση των κινητοποιήσεων, την αντίδρασή τους στη συμφωνία εξέφρασαν και οι Copa-Cogeca και η ECVC (οργάνωση μικρών καλλιεργητών), υπογραμμίζοντας, συνοπτικά, ότι δεν υπάρχει πραγματική αμοιβαιότητα προτύπων, οι εθνικοί έλεγχοι παραμένουν ανεπαρκείς και η γεωργία αντιμετωπίζεται ως «διαπραγματευτικό χαρτί» στο παγκόσμιο εμπόριο. «Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν υπολείπονται της αντιμετώπισης του βάθους και του κατεπείγοντος των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στο πεδίο», επεσήμαναν οι Copa-Cogeca στην Επιτροπή, με την ECVC, να ζητά να «σταματήσει το πατρονάρισμα» των αγροτών.

Κρίσιμη μέρα η σημερινή

Γαλλία, Πολωνία, Ουγγαρία, εξακολουθούν να αντιστέκονται στα ευρωπαϊκά σχέδια για υπογραφή της συμφωνίας -που βρίσκει ισχυρούς υπέρμαχους στις Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία πλέον- ακόμη και την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, εφόσον η Κομισιόν διασφαλίσει την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία, σήμερα Παρασκευή (9 Ιανουαρίου), κατά τη συνεδρίαση των Μόνιμων Αντιπροσώπων της ΕΕ, οπότε και αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία.