Συνάντηση ΕΔΟΡΕΛ με Έλληνες Ευρωβουλευτές για το ελληνικό ρύζι

Οι επιπτώσεις της προωθούμενης συμφωνίας Ε.Ε. – Μercosur και της ήδη ισχύουσας συμφωνίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες (Βιετνάμ, Καμπότζη, Μιανμάρ) στην ελληνική παραγωγή ρυζιού, θα βρεθούν στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, που συγκαλεί αύριο, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 12.00 μ.μ. , μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας,

Υλοποιώντας τη δέσμευσή του προς τους παραγωγούς ρυζιού και τους εκπροσώπους επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με τους οποίους συναντήθηκε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Γ.Κεφαλά, στις αρχές της εβδομάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, έχει απευθύνει πρόσκληση προς τους εκπροσώπους της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συζήτηση – ενημέρωση αύριο, σχετικά με τις ορατές απειλές για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ρυζιού, αλλά και τη βιωσιμότητα του κλάδου, από την υλοποίηση των δύο ευρωπαϊκών συμφωνιών.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη µεγαλύτερη παραγωγός ρυζιού στην ΕΕ και ότι στα εδάφη του Αξιού καλλιεργείται το 70% της ελληνικής παραγωγής.

Στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, (26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, αίθουσα 119), από όπου θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη θα βρίσκονται αύριο Σάββατο, στις 12.00 μ.μ., ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και εκπρόσωποι της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ).