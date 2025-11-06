Συνάντηση Κρητικών κτηνοτρόφων με Κ. Χατζηδάκη την Παρασκευή το απόγευμα

Για αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 5.30 μ.μ. έχει προγραμματιστεί το ραντεβού των Κρητικών κτηνοτρόφων με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Οι μεν κτηνοτρόφοι σταμάτησαν τα μπλόκα στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης και με ένα πακέτο αιτημάτων, καθώς και με μελετητές, θα μεταβούν στην Αθήνα για να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ypaithros.gr, θα τους ανακοινώσει την επιστροφή της 3ης δόσης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου.

Μετά το πέρας της συνάντησης οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων Κρήτης θα αξιολογήσουν τις δεσμεύσεις του κ. Χατζηδάκη αναφορικά με τα αιτήματα τους και έπειτα θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι κτηνοτρόφοι επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους, πως ο κλάδος διαλύεται εξαιτίας της έλλειψης στρατηγικής πολιτικής από την Πολιτεία για την επιβίωση τους.

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, δήλωσε χθες στην ΚΡΗΤΗ TV: «Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Ζητάμε να ζούμε αξιοπρεπώς, να πληρώνεται το προϊόν μας με τις τιμές που πρέπει, όπως πληρώνεται σε όλη την ηπειρωτική χώρα. Και ζητάμε γενικά οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν εκεί που πρέπει έμπρακτα. Δεν έχουμε πρόβλημα να πιάσουν όσους παρανόμησαν. Πρόβλημα έχουμε με το τι θα γίνει με τους πραγματικούς παραγωγούς και αυτούς που παλεύουν κάθε μέρα».

Οι θέσεις και τα αιτήματα των κτηνοτροφικών συλλόγων Κρήτης

Η κοινή ανακοίνωση: «Οι νησιωτικές περιοχές όπως και η Κρήτη έχουν πρόσθετες δυσκολίες στην άσκηση της κτηνοτροφίας σε σχέση με την Ηπειρωτική χώρα:

Χαμηλή τιμή γάλακτος: 1,1€ το κιλό έναντι 1,5€ στην ηπειρωτική χώρα

Υψηλό κόστος Ζωοτροφών: τα σανά κοστίζουν 2,5 με 3 φορές παραπάνω από ότι στην ηπειρωτική χώρα (κόστος μεταφορών)

Μειωμένη δυνατότητα ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών λόγω ανάγλυφου και χαμηλών βροχοπτώσεων

Χαμηλή βοσκοϊκανότητα των βοσκοτόπων λόγω ξεροθερμικών συνθηκών

Μειωμένες παραγωγές σε γάλα καθώς επιμένουμε στις ντόπιες φυλές ζώων με αξιοποίηση του περιβάλλοντος.

Για την άρση των παραπάνω ανισοτήτων στην άσκηση της κτηνοτροφίας στις νησιωτικές περιοχές ζητούμε χρηματοδότηση μέσω των άμεσων ενισχύσεων με ενισχυμένο συντελεστή στους ξηροθερμικούς νησιώτικους βοσκοτόπους . Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα μέσω ενός οικολογικού σχήματος που θα ισχύσει από φέτος μέχρι το τέλος αυτής της ΚΑΠ (2027) και να υπάρξει πρόβλεψη για την επόμενη ΚΑΠ.

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις παραπάνω δυσκολίες έχει προστεθεί και η καθυστέρηση των ενισχύσεων που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι. Είμαστε σε περίοδο που τα ζώα εγκυμονούν, δεν παράγουν αλλά αντίθετα έχουν μεγάλες ανάγκες σε ποιοτικές ζωοτροφές. Η παντελής έλλειψη ρευστότητας αυτήν την περίοδο φυσιολογικά καλύπτεται από τις ενισχύσεις των δικαιούχων κτηνοτρόφων.

Όμως η Κυβέρνηση επιμένει να Οχυρώνεται πίσω από υπαρκτά προβλήματα στην διαχείριση των χρημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ του οποίου όμως έχει αυτή την ευθύνη και όχι εμείς και καθυστερεί πληρωμές σε δικαιούχους από μήνες έως και χρόνια οδηγώντας την κτηνοτροφία του νησιού μας σε μαρασμό. Ταυτόχρονα επιχειρεί να εμφανίσει τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης ως απάτη – ανύπαρκτο, λες και τα εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης που διακινούνται σε όλη την Ελλάδα να μην παράγονται από τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης αλλά από αυτήν και τους υπουργούς της.

Απαιτούμε:

Την καταβολή όλων των νόμιμων πληρωμών που ενώ έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα: Εκκαθάριση των Βιολογικών του μέτρου 11 (2022-2025) για τους δικαιούχους κτηνοτρόφους (έπρεπε να έχουν πληρωθεί από τον Ιούνιο)

Την πληρωμή του Αμάλθεια που σε λίγο συμπληρώνει 3 χρόνια από την ανακοίνωσή του και ακόμα δεν έχει δοθεί στους νησιώτες κτηνοτρόφους

Την πληρωμή (de minimis) έστω και του ελάχιστου ποσού που ανακοινώθηκε για την Κρήτη.

Την πληρωμή της προκαταβολής των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το 2025 στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου όπως κάθε χρόνο . Την διαβεβαίωση ότι η κατάργηση της Τεχνικής Λύσης δεν θα συμπαρασύρει τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης οι οποίοι μη έχοντας κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιλέξιμους βοσκοτόπους θα βρεθούν σε αδυναμία να εισπράξουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Αυτό που ζητάμε είναι δεσμευτούν οι πόροι που εισπράττει η κτηνοτροφία της Κρήτης και μετά το πέρας των ελέγχων να μοιραστούν στους δικαιούχους. Συμμετοχή στην συζήτηση για την Νέα ΚΑΠ & τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης: Τόσα χρόνια οι απόψεις μας ως ανθρώπων της παραγωγής δεν ακουγόταν σε τεχνικά ζητήματα που μας αφορούν. Παρ’ ότι μετά από αίτημα μας, υπήρξε διαβεβαίωση από την πλευρά του κυρίου Υπουργού, ότι θα κληθούμε να συμμετάσχουμε σε τεχνικές επιτροπές που μας αφορούν, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμμιά πρόσκληση. Σαν τέτοια επιτροπή είχαμε προσδιορίσει την ομάδα μελέτης και κατάρτισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (κάτι που είναι και άμεσο), αλλά και την συμμετοχή μας στις συνομιλίες για την σύνταξη προτάσεων για το νέο στρατηγικό σχέδιο ( ΝΕΑ ΚΑΠ) από το 2027 και μετά. Το σταμάτημα της στοχοποίησης της κτηνοτροφίας λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε τόπους όπως την Κρήτη, όπου η κτηνοτροφία είναι υπαρκτή και σημαντικότατη. Στηρίζεται μάλιστα στις ντόπιες φυλές και αναπτύσσεται σε ισορροπία με το περιβάλλον παράγοντας τρόφιμα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας. Η κτηνοτροφία της Κρήτης δεν είναι κτηνοτροφία των ξενικών προβάτων που κατά εκατοντάδες χιλιάδες εισάγονται τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας και διαβιούν σε ενσταυλισμένη μορφή με αποτέλεσμα οι βοσκότοποι στις περιοχές αυτές να μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη κάθε καλοκαίρι.

Η παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων δυστυχώς για μας τους πραγματικούς κτηνοτρόφους υπάρχει, υπάρχει σε όλη την χώρα και στην Κρήτη. Εμείς πρώτοι ζητούμε τους ελέγχους, στην Κρήτη και σε όλη την χώρα, ώστε τα χρήματα που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Όμως δεν δεχόμαστε την βολική στοχοποίηση που αποσιωπά:

Ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ονόμασε τα βοσκοτόπια μας μη επιλέξιμα και μας έδωσε στρέμματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για να εισπράξουμε τις επιδοτήσεις που παίρναμε στο παρελθόν, δίδοντας την εικόνα ότι τάχα εμείς δηλώνουμε βοσκοτόπια εκτός Κρήτης.

Ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονομάσει δάση (;) εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Κρήτη!!

Ότι οι επιδοτήσεις στην Κρήτη προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό από μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που έκαναν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης από την Ηπειρωτική χώρα.

ΦΠΑ

Αγοράζουμε ζωοτροφές σε υψηλό κόστος παρότι εμπεριέχει χαμηλό ΦΠΑ.

Πουλάμε Γάλα και Κρέας σε χαμηλή τιμή με διπλάσιο ΦΠΑ Έτσι ο κτηνοτρόφος λειτουργεί ως εισπράκτορας του κράτους και ενώ τα έξοδα του για αγορά ζωοτροφών είναι μεγαλύτερα από τα έσοδά του, καλείται τελικά να πληρώσει και ΦΠΑ από την δραστηριότητα του!

Αυτό που ζητούμε είναι η μείωση του ΦΠΑ στο γάλα και στο κρέας στο επίπεδο του ΦΠΑ των Ζωοτροφών προκειμένου να φτάσουν στον καταναλωτή σε καλύτερες τιμές και οι κτηνοτρόφοι να μην επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα».