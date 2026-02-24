Συνάντηση Λαρισαίων αγροτών με την ηγεσία του YΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ

Όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους θα θέσουν επί τάπητος, τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας που θα συναντηθούν, αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον υπουργό κ. Κ. Τσιάρα, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Α. Λυκουρέντζο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας κ. Σ. Αλειφτήρας επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η ατζέντα της συζήτησης περιλαμβάνει όλα τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα στο νομό. Καταρχήν, όπως ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας δεν έχει υπάρχει η παραμικρή πρόοδος σε όλα τα θέματα που είχαν συζητηθεί στην τελευταία συνάντηση με τον πρωθυπουργό πριν από ένα και πλέον μήνα. Στη συνάντηση θα πάρουν μέρος και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά, οι οποίοι ως γνωστόν ζητούν να προχωρήσει η διαδικασία του εμβολιασμού στο ζωικό κεφάλαιο. Οι πληρωμές, η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ, καθώς και η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ θα τεθούν επίσης επί τάπητος στην ηγεσία του ΕΛΓΑ.

