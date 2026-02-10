Με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας οι αγρότες

Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας 9/2 Λαρισαίοι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νίκαια για τη διοργάνωση τοπικών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα.

Οι αγρότες επιβεβαίωσαν πως ο αγώνας τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη των μπλόκων προκειμένου να πετύχουν την ικανοποίηση των αιτημάτων για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Μάλιστα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό.

Τα βλέμματα των αγροτών είναι στραμμένα στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσουν στην Αθήνα την Παρασκευή 13 του μηνός. Οι προετοιμασίες είναι εντατικές και στοχεύουν σε μια μαζική κάθοδο με τρακτέρ και λεωφορεία στην πρωτεύουσα προκειμένου για ακόμη μια φορά να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή το πρωί, τρακτέρ απο τη Λάρισα και την Καρδίτσα θα μεταφερθούν με φορτηγά μέχρι τις Αφίδνες και απο κει οι αγρότες θα τα οδηγήσουν στην Αθήνα και θα τα παρατάξουν στο Σύνταγμα όπου και θα παραμείνουν για ένα βράδυ.

