Συνάντηση του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Θεσσαλίας με τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων Πυργετού

Συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Πυργετού είχε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριος Τσέτσιλας, παρουσία του Δ/ντη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κ. Κωνσταντινίδη Αθανάσιου και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά και οι οποίοι βιώνουν συνθήκες έντονης ανασφάλειας, αντιμετωπίζοντας τεράστια επαγγελματικά, οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου και κτηνοτρόφοι κ.κ. Κατσιγιάννης Χρήστος, Βλαχοστέργιος Γιώργος, Μαύρος Κων/νος, Γεωργίου Γιάννης, Σιώμος Αχιλλέας έθεσαν ως άμεση προτεραιότητα:

1. Την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες διαδικασίες για το πότε και με ποιον τρόπο θα καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση των εκμεταλλεύσεών τους. Τόνισαν την ανάγκη για ουσιαστικές και άμεσες απαντήσεις, καθώς το ζήτημα είναι εξαιρετικά επείγον για την επιβίωση των ίδιων και των παραγωγικών μονάδων τους.

2. Την αποζημίωση των αποθηκευμένων ζωοτροφών που παραμένουν δεσμευμένες στους στάβλους. Όπως επισημάνθηκε, τίθεται σοβαρό ερώτημα για το εάν και πώς μπορούν να αποδεσμευτούν, δεδομένου ότι πρόκειται για ζωοτροφές διετίας, των οποίων η εμπορική αξία είναι αμφίβολη, καθώς δύσκολα θα υπάρξει ενδιαφέρον αγοράς από άλλους κτηνοτρόφους.

3. Τις επιπτώσεις της έξαρσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στους παραγωγούς μηδικής (τριφυλλιού), οι οποίοι υπέστησαν σημαντική απώλεια εισοδήματος λόγω των περιορισμών μετακίνησης και της θανάτωσης ζώων. Όπως επισημάνθηκε, έχουν ανακοινωθεί έκτακτα μέτρα στήριξης για την περίοδο 2025–2026, με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ύψους 80 ευρώ ανά στρέμμα για τα ποτιστικά αγροτεμάχια και 40 ευρώ ανά στρέμμα για τα ξερικά. Ωστόσο, οι παραγωγοί θέτουν εύλογα το ερώτημα σχετικά με τον χρόνο καταβολής των αποζημιώσεων, δεδομένου ότι έχει παρέλθει σχεδόν διετία, ενώ τα μέτρα στήριξης ανακοινώθηκαν από τον αρμόδιο Υπουργό στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

4. Το ζήτημα της ανεργίας, καθώς πολλοί πληγέντες παραμένουν χωρίς εισόδημα και χωρίς δικαίωμα ένταξης σε ταμείο ανεργίας μέσω της ΔΥΠΑ. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη θεσμικής παρέμβασης ώστε να διασφαλιστεί στοιχειώδης κοινωνική προστασία.

5. Την απώλεια εισοδήματος, πέραν της ήδη καθυστερημένης καταβολής αποζημιώσεων των θανατωμένων ζώων (σχεδόν 8 μήνες). Οι πληγέντες λαμβάνουν ενίσχυση ύψους 70 ευρώ που αφορά το 2025, ωστόσο παραμένει ασαφές τι θα ισχύσει για το 2026. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουν να επιβαρύνονται με λειτουργικά έξοδα όπως ρεύμα και νερό, χωρίς να διαθέτουν παραγωγική δραστηριότητα και έσοδα.

6. Την ανάγκη στήριξης των κτηνοτρόφων που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τα ζώα τους εσώκλειστα (σταβλισμένα) λόγω απαγόρευσης βόσκησης, εξαιτίας υγειονομικών ή άλλων περιορισμών.

Όπως τονίστηκε, σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα για την περίοδο τέλους 2025 – αρχών 2026, έχουν ενεργοποιηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών. Οι ενισχύσεις αυτές είναι κλιμακωτές ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο και διαμορφώνονται, ανάλογα με την περιοχή και τη διάρκεια του εγκλεισμού, σε ποσά όπως 21 €, 9 € ή 6 € ανά ζώο. Η καταβολή όμως των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και δεν υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται επαρκώς το αυξημένο κόστος διατροφής των ζώων και να επιτείνεται η ανασφάλεια.

Ο κ. Τσέτσιλας άκουσε με προσοχή τα αιτήματα των κτηνοτρόφων και δεσμεύτηκε να μεταφέρει άμεσα τα ζητήματα στον Περιφερειάρχη και από κει στα αρμόδια Υπουργεία, επιδιώκοντας συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιαγράμματα. Σημείωσε ότι το έντονο ψυχολογικό βάρος που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι, άνθρωποι που έχουν μάθει να εργάζονται αδιάκοπα, καθημερινές, Κυριακές και αργίες και η παρατεταμένη αβεβαιότητα, επιδεινώνει την κατάσταση και καθιστά αναγκαία την άμεση παροχή ξεκάθαρων απαντήσεων και προοπτικής.

Τόνισε ότι η Περιφέρεια στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πληγέντων και θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστική στήριξη για την επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή. Η στήριξη των κτηνοτρόφων και η αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας αποτελούν προτεραιότητα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας. Η ανάγκη για άμεσες και καθαρές λύσεις είναι επιτακτική.