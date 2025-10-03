Χαμηλό 16ετίας για την παραγωγή εσπεριδοειδών στην Ισπανία

Σε μία πρώτη εκτίμηση για τη φετινή παραγωγή εσπεριδοειδών προχώρησε το υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, η νέα σοδειά της περιόδου 2025/26 εκτιμάται σε 5,44 εκατ. τόνους για την περίοδο 2025/2026, δηλαδή 655.000 τόνους χαμηλότερη από την προηγούμενη περίοδο (-10,7%) και 14,2% χαμηλότερη από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε περιόδων. Πρόκειται για τη χαμηλότερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών.

Η πρόβλεψη αυτή παρουσιάστηκε από τη γενική γραμματέα Γεωργικών Πόρων και Επισιτιστικής Ασφάλειας, Ana Rodrίguez, με βάση στοιχεία από τις αυτόνομες περιφέρειες της χώρας, που παράγουν εσπεριδοειδή. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις υπερβολικές βροχοπτώσεις την άνοιξη, στις υψηλές θερμοκρασίες σε κρίσιμες περιόδους της ανάπτυξης των καρπών και στις χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές.

Τα δεδομένα για τα επιμέρους προϊόντα

Ειδικότερα, η παραγωγή πορτοκαλιών στην Ισπανία θα ανέλθει σε 2,72 εκατ. τόνους, όγκος που υπολείπεται κατά 11,6% (-356.300 τόνοι) εκείνου της προηγούμενης σεζόν και κατά 14,4% (-459.900 τόνοι) του μέσου όρου της πενταετίας. Να σημειωθεί ότι τα πορτοκάλια αντιπροσωπεύουν το 50,1% του συνολικού όγκου εσπεριδοειδών στην Ισπανία και το 71% αυτών αντιστοιχεί σε ποικιλίες της ομάδας Navel.

Η παραγωγή μικρών εσπεριδοειδών θα ανέλθει σε 1,73 εκατ. τόνους. Μια ποσότητα 8,2% (-154.100 τόνοι) χαμηλότερη από την προηγούμενη και 14,1% (-283.700 τόνοι) κάτω από τον μέσο όρο. Αυτός ο τύπος εσπεριδοειδών αντιπροσωπεύει το 31,9% του συνόλου. Τα μανταρίνια Satsuma αντιπροσωπεύουν το 5,4% αυτής της ομάδας, οι Κλημεντίνες το 52,2% και τα υπόλοιπα μανταρίνια και υβρίδια το 42,3%. Η παραγωγή λεμονιών θα μειωθεί στους 866.654 τόνους, δηλαδή κατά 14,7% ή 149.400 τόνους μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και 17,3% (-180.800 τόνους) κάτω από τον μέσο όρο. Το 77,3% θα είναι της ποικιλίας Fino και το 22,1% της ποικιλίας Verna.

Στην περίπτωση του γκρέιπφρουτ, με πρόβλεψη 107.902 τόνων, η παραγωγή θα ξεπεράσει την προηγούμενη σεζόν –η οποία ήταν ήδη ρεκόρ– κατά 8% (+8.000 τόνοι). Σημειώνεται ότι η Ισπανία εξακολουθεί να είναι η πρώτη παραγωγός εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η έκτη στον κόσμο.