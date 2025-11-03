Συνέλευση Εκτροφέων Αυτόχθονων Ελληνικών Φυλών στην Κατερίνη

Πανελλήνια συνέλευση εκτροφέων αυτόχθονων ελληνικών φυλών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στην Κατερίνη, με βασικό θέμα την αντιμετώπιση της καθυστέρησης πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνέλευση, που θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο ΕΚΑΒΗ (7ης Μεραρχίας 10, ΤΚ 60100), στις 12:00 το μεσημέρι, θα επικεντρωθεί στην καθυστέρηση της ετήσιας καταβολής της παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Στη διάρκεια της συνέλευσης, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν δυνατότητες αντίδρασης και θα ενημερωθούν διεξοδικά για τις παραμέτρους μιας ενδεχόμενης δικαστικής διεκδίκησης του ποσού που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος αναφοράς (2024).