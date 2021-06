Συνεργασία FOOD EXPO Digital 2021 και ΣΕΒΕ Συνδέσμου Εξαγωγέων

Ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο μεγαλύτερος εξαγωγικός φορέας της χώρας και η FOOD EXPO, η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη, συνεχίζοντας την εποικοδομητική και χρόνια συνεργασία τους, ενώνουν για ακόμα μία φορά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της ψηφιακής έκθεσης FOOD EXPO Digital 2021 (14-18 Ιουνίου) και των διαδικτυακών εκδηλώσεων “FOOD EXPO Debates”, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκειά της.

Kορυφαία θεσμικά στελέχη, σημαντικοί εκπρόσωποι του κλάδου των τροφίμων και ποτών και διακεκριμένοι επαγγελματίες της αγοράς θα απευθύνουν ομιλίες και θα συμμετέχουν σε συζητήσεις στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων “FOOD EXPO Debates”, με στόχο να σκιαγραφήσουν -μεταξύ άλλων- το μέλλον των επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και τις στρατηγικές, ευκαιρίες επενδύσεων, πιστοποιήσεις προϊόντων, τις νέες συνθήκες στο εξαγωγικό εμπόριο και τα δίκτυα διαμονής στην μετά covid εποχή.

Την Πέμπτη 17.06.2021 ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) θα πραγματοποιήσει, υβριδικά, το 8ο Export Summit, με κεντρικό θέμα «Awareness: A Key Factor to Success», το οποίο θα εστιάσει στις διαστάσεις του διεθνούς επιχειρείν που πρέπει να λάβει υπόψη ένας εξαγωγέας, ώστε να αναπτύξει στρατηγικά την εξωστρέφειά του. Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούν τομείς όπως: Financial Product Awareness, Export Credit Insurance Awareness, Digital Transformation Awareness, International Development Awareness, Global Branding Awareness, Green Awareness, Logistics awareness and Trade Policy Awareness.

Το 8ο Export Summit θα προβληθεί live από τα εξής κανάλια:

1. Στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΕ www.seve.gr και του exportsummit.gr

2. Στα Social Media του ΣΕΒΕ Youtube, Facebook και Linkedin

3. Μέσα από την online πλατφόρμα LiveOn, εδώ

4. Στο πλαίσιο της FOOD EXPO Digital, μέσω της custom made ηλεκτρονικής πλατφόρμας της έκθεσης, στην οποία μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ

5. Στο επίσημο site της έκθεσης FOOD EXPO: www.foodexpo.gr

6. Στη Facebook page της έκθεσης FOOD EXPO: Food Expo – Greece

7. Στο επίσημο κανάλι της έκθεσης FOOD EXPO στο Youtube: Food Expo Greece

8. Στη οικονομική ιστοσελίδα https://banks.com.gr/