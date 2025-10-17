Συνεργεία απολύμανσης για την ευλογιά σε Λιβαδάκι Γορτυνίας, Δάρα Τρίπολης και Καλό Νερό Τριφυλίας

“Σε τρία σημεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Λιβαδάκι Γορτυνίας, στο Δάρα Τρίπολης και στο Καλό Νερό Τριφυλίας, θα λειτουργήσουν σημεία απολύμανσης φορτηγών, για αποτροπή πιθανής μετάδοσης της ευλογιάς”.

Αυτό δήλωσε από την Τρίπολη, ο Σπύρος Ζαχαριάς, αντιπεριφερειάρχης αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή ενημερωτική εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, με θέμα την αντιμετώπιση της ευλογιάς και τις επιπτώσεις στην κτηνοτροφία. Το τελευταίο διάστημα, οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της Πελοποννήσου, πραγματοποιούν αντίστοιχες ενημερωτικές εκδηλώσεις, ώστε οι κτηνοτρόφοι να ενημερωθούν για όλα αυτά τα ζητήματα.

Ο αντιπεριφερειάρχης, συνέχισε λέγοντας τα εξής: “Η νόσος της ευλογιάς των προβάτων και των αιγών, κρατά έξι μήνες. Θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να ενημερωθούν διεξοδικά και να εφαρμόζουν στο ακέραιο, όλα τα μέτρα πρόληψης. Πέρσι, σε τρεις μήνες τελειώσαμε με την ευλογιά και την πανώλη στην ορεινή Κορινθία. Καλούμε τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και να ενημερώνονται για όλες τις αποφάσεις που παίρνει το Υπουργείο και οι αρμόδιες Επιτροπές που έχουν συσταθεί. Εμείς, είμαστε ανοιχτοί σε βοήθειες και θα προχωρήσουμε με τα συνεργεία σε απολυμάνσεις φορτηγών και προϊόντων“.

Στην εκδήλωση της Τρίπολης, παρευρέθηκε και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κώστας Μανδρώνης, τα στελέχη και οι κτηνίατροι της Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Επίσης, παρευρέθηκε και ο αντιδήμαρχος πρωτογενούς τομέα του δήμου της Τρίπολης, Γιάννης Χασάπης. Οι ενημερωτικές δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή ertnews.gr