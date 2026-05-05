Σύσκεψη για τα Τενάγη Φιλίππων στο ΥΠΑΑΤ

Με τη συμμετοχή βουλευτών των Π.Ε Καβάλας και Δράμας, αυτοδιοικητικών και εκπροσώπων φορέων της περιοχής, καθώς και των ΥφΑΑΤ Γιάννη Ανδριανού και Θανάση Καββαδά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπυξης και Τροφίμων για τα κρίσιμα ζητήματα των Τεναγών Φιλίππων.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν η διαχείριση των υδάτων, η αντιμετώπιση των πλημμυρών και η στήριξη των παραγωγών.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Ανδριανός συζητήθηκε η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης που θα συντονίζει τους ΤΟΕΒ Δράμας και Καβάλας, καθώς και η σύσταση ομάδας εργασίας για την εξεύρεση άμεσων και βιώσιμων λύσεων.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους νέους αγρότες, που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των προγραμμάτων λόγω της κατάστασης.