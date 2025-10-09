T4.120 F από τη New Holland: Το καλύτερο ειδικό τρακτέρ στην κατηγορία του

Η New Holland παραμένει στην κορυφή του τομέα των ειδικών τρακτέρ για επτά δεκαετίες, αποδεικνύοντας ότι είναι αδιαμφισβήτητος ηγέτης σε αυτή την κατηγορία. Αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας τη μοναδικά ευρεία γκάμα της για να καλύψει και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών, αποδεικνύει την πολυετή δουλειά και αφοσίωση σε αυτόν τον σημαντικό τομέα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Περισσότερη άνεση, περισσότερη ισχύς, παραγωγικότητα και αποδοτικότητα

Η νέα σειρά T4 F/N/V πληροί τα πρότυπα εκπομπών ρύπων Stage V με νέους κινητήρες F5C και σύστημα επεξεργασίας που παρέχουν περισσότερη ισχύ και ροπή με καθαρή απόδοση.

Το T4.80F/N/V, το μικρότερο μοντέλο της γκάμας, διαθέτει έναν 2-βάλβιδο κινητήρα 3,4 λίτρων με σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων, που ενσωματώνει καταλύτη οξείδωσης ντίζελ (DOC), φίλτρο σωματιδίων (DPF) και δεν απαιτεί AdBlue, με αποτέλεσμα χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς διαθέτουν ένα 4-βάλβιδο κινητήρα 3,6 λίτρων, ένα συμπαγές σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων με καταλύτη οξείδωσης ντίζελ (DOC) και μονάδα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCRoF). Το μοντέλο T4.120 V/N/F παρέχει ισχυρή απόδοση έως 88kW / 118 hp, ικανή να καλύψει τις απαιτήσεις ισχύος του κινητήρα για εφαρμογές ΡΤΟ και πολλαπλά εργαλεία.

Η ευελιξία αυτής της ειδικής σειράς βελτιώθηκε περαιτέρω με το νέο καπό, το οποίο έχει επανασχεδιαστεί πλήρως για να παρέχει το χαμηλότερο ύψος καπό στην κατηγορία των ειδικών τρακτέρ. Η διάταξη του κινητήρα έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, έτσι ώστε το νέο καπό να φιλοξενεί άνετα το πλήρες σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων. Το χαμηλό ύψος και το συμπαγές μέγεθος του καπό ανεβάζουν τον πήχη στην ορατότητα και την ασφάλεια, καθώς και στη μείωση πιθανών ζημιών από κλαδιά κατά την εργασία κάτω από τα οπωροφόρα δέντρα.

Το υδραυλικό σύστημα στις εκδόσεις ROPS έχει αναβαθμιστεί για να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Διαθέτει νέες υδραυλικές αντλίες με παροχή 100 λίτρων ανά λεπτό και έως 5 ζεύγη υδραυλικών χειριστηρίων με δυνατότητα εγκατάστασης μαστών ανεξάρτητης παροχής απευθείας από την αντλία (power beyond) και ταχυσύνδεσμο ελεύθερης επιστροφής λαδιού, ενώ παρέχει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών εργαλείων. Το υδραυλικό κύκλωμα αίσθησης φορτίου (LS) μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και την υπερθέρμανση του λαδιού.

Η άνεση του χειριστή στην έκδοση ROPS έχει βελτιωθεί περαιτέρω με περισσότερο χώρο, φαρδύτερα καθίσματα, νέα και εργονομικά χειριστήρια και ένα πιο ευανάγνωστο ταμπλό. Η καμπίνα του T4 F/N/V έχει επανασχεδιαστεί πλήρως από την αρχή, αξιοποιώντας στο έπακρο την εμπειρία που αποκτήθηκε με την ανάπτυξη του πατενταρισμένου New Holland Blue CabTM 4. Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία είχε μοναδικό στόχο να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη σε άνεση και εργονομία, ενσωματώνοντας παράλληλα τα τελευταία συστήματα γεωργίας ακριβείας PLM και τις τεχνολογίες Γεωργία 4.0.

Η σειρά T4 F / N / V αποτελεί ιδανική επιλογή για εργολάβους και μικρούς έως μεσαίους οπωρώνες και αμπελώνες με καλλιέργειες υψηλής αξίας που αναζητούν υψηλή απόδοση, άνεση και αξιοπιστία στο καλύτερο μέγεθος τρακτέρ για εξειδικευμένες εφαρμογές.