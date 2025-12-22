Τα έθιμα των Χριστουγέννων στη Ζάκυνθο – Κουλούρα, μπροκολίνα και το αυγολέμονο

Η Χριστοκουλούρα, η μπροκολίνα το αυγολέμονο είναι μερικές μόνο από τις χριστουγεννιάτικες συνταγές που ξεχωρίζουν στη Ζάκυνθο αυτή την εορταστική περίοδο.

Οι συνταγές είναι ευωδιαστές και με τοπικά προϊόντα και είναι μεταξύ των εθίμων που τηρούν οι νοικοκυρές της περιοχής, κάθε χρόνο.

Παραμονή Χριστουγέννων κόβεται η Χριστοκουλούρα ένα ιδιαίτερο έδεσμα με μυρωδικά, ενώ η σούπα, το περιβόητο ζακυνθινό αυγολέμονο ξεχωρίζει για το μοναδικό τρόπο παρασκευής και τη νοστιμιά του.

Νοικοκυρές της περιοχής μοιράζονται μέσω της εκπομπής «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 τα μυστικά της συνταγής, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ζωμό από ανάμεικτα κρέατα, ενώ η ποσότητα των αυγών εξαρτάται από το πόσα άτομα θα το γευτούν.