Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης της περιφέρειας ζητούν Εμπορικό, Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο

Την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου και τη σύσταση ενός ειδικού ταμείου αποκατάστασης της Θεσσαλίας, με χρηματοδοτικές παρεμβάσεις ύψους 5,5 δισ. ευρώ τουλάχιστον, ζητούν οι πρόεδροι του Επιμελητηρίου Λάρισας, Χρ. Γιακουβής, του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Ν. Παπαγεωργίου, και του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Η. Κοτσιμπογεώργος.

Όπως αναφέρουν σε κοινή τους παρέμβαση οι πρόεδροι των τριών φορέων, «οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές έχουν προκαλέσει στη θεσσαλική οικονομία ζημιές, η αποκατάσταση των οποίων, καθώς και η επαναφορά της οικονομίας στα προ κρίσης επίπεδα, απαιτούν έργα και παρεμβάσεις, που σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις θα ξεπεράσουν τα 5,5 δισ. ευρώ. Το σύνολο των θεσσαλικών επιχειρήσεων έχει πληγεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Για την εξασφάλιση, λοιπόν, της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης της Θεσσαλίας απαιτείται η υλοποίηση έργων αποκατάστασης των ζημιών, εκτεταμένα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, αγροτικές αναδιαρθρώσεις, καθώς επίσης και χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις.

Ανησυχία για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2034

Επιπλέον, οι πρόεδροι των τριών Επιμελητηρίων εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2034, οι οποίες απειλούν να μετατρέψουν την Πολιτική Συνοχής σε ένα συγκεντρωτικό, εθνικής κλίμακας εργαλείο, μακριά από τους πολίτες και τις ανάγκες των περιφερειών. «Η Πολιτική Συνοχής είναι το θεμέλιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της οικονομικής σύγκλισης και της κοινωνικής συνοχής.

Είναι, επίσης, ο πιο χειροπιαστός τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη γίνεται ορατή στους πολίτες της. Η μεταφορά της σε “εθνικά σχέδια” και η αποδυνάμωση της συμμετοχής των περιφερειών θα σημάνει λιγότερη διαφάνεια, λιγότερη λογοδοσία, λιγότερη δημοκρατία και μεγαλύτερες ανισότητες», προειδοποιούν.