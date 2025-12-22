Θράκη: Πλεονέκτημα για την κινόα η συμπερίληψη στην Παρέμβαση «Μείωση αποτυπώματος άνθρακα»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ» σε συνεργασία με τη ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν συμβάσεις για την καλλιέργεια της κινόας της περιόδου 2026-2027. Στην προηγούμενη καλλιεργητική χρονιά, σπάρθηκαν πιλοτικά 600 στρέμματα.

Αξιολογώντας τις επιδόσεις και τα τυχόν προβλήματα, η γεωπόνος στον ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας, Καλλιόπη Χατζοπούλου, υπενθυμίζει ότι η περσινή ήταν η πρώτη χρονιά. «Ένα μειονέκτημα ήταν ότι δεν υπήρχε ζιζανιοκτονία, ενώ φέτος θα υπάρχει, ένα προφυτρωτικό και δύο μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, ένα για πλατύφυλλα κι ένα για στενόφυλλα. Ορισμένοι παραγωγοί πήγαν πολύ καλά, κάποιοι μέτρια και κάποιοι άλλοι δεν πήγαν καλά», περιγράφει.

Επιπλέον, η ίδια σημειώνει ότι υπήρχε τεχνική υποστήριξη τόσο από τον συνεταιρισμό όσο και από την εταιρεία Μάρκου και οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν άριστα μεταξύ τους. «Γνωρίζουν πολύ καλά την καλλιέργεια. Εκείνοι υποστήριξαν εμάς κι εμείς τους παραγωγούς. Πραγματοποιήσαμε πολλές επισκέψεις στα χωράφια, κατά τη σπορά, στην πορεία της καλλιέργειας, αλλά και στη συγκομιδή», αναφέρει.

Πέντε στρέμματα minimum

Η κα Χατζοπούλου έχει εικόνα των προβλημάτων που βιώνουν οι παραγωγοί και των προβληματισμών που αυτά συνεπάγονται. Διαπιστώνει ότι είναι διστακτικοί απέναντι σε όλες τις καλλιέργειες, ακόμη και στα σιτηρά λόγω των χαμηλών τιμών που συνεπάγονται τη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος. «Είναι αρκετοί που δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους και δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν την ερχόμενη χρονιά», σημειώνει.

Επίσης, η ίδια εκτιμά ότι φέτος οι εκτάσεις για την κινόα θα είναι περισσότερες και αυτό ενισχύεται από την προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης για την Παρέμβαση «Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Η πιλοτικού χαρακτήρα παρέμβαση που θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα κι έχει προϋπολογισμό 96 εκατ. ευρώ στοχεύει στην ενίσχυση των ενεργών παραγωγών με αρόσιμες καλλιέργειες με επιδίωξη τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και περιλαμβάνει την κινόα. Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι «επιλέξιμες καλλιέργειες για ένταξη στην παρέμβαση είναι οι καλλιέργειες του βαμβακιού, της βιομηχανικής τομάτας και της κινόας, σε εκτάσεις οι οποίες είναι δηλωμένες στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου». Στα κριτήρια σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως «η συνολική προς ένταξη έκταση καλλιέργειας να είναι τουλάχιστον 1 εκτάριο βαμβακιού ή/και 1 εκτάριο βιομηχανικής ντομάτας ή/και 0,5 εκτάριο κινόας».

Η κα Χατζοπούλου υπογραμμίζει ότι οι παραγωγοί αναζητούν τις επιδοτήσεις στις καλλιέργειες γιατί ανησυχούν ότι δεν αντεπεξέρχονται οικονομικά μόνο με την τιμή του προϊόντος. «Βέβαια, η τιμή της εταιρείας Κωνσταντίνος Μάρκου ΑΕ είναι εξαιρετική», σχολιάζει. Η περσινή τιμή ήταν 50 λεπτά το κιλό για τη συμβατική και 80 λεπτά το κιλό για τη βιολογική. Πέρυσι, η κινόα στην Ορεστιάδα καλλιεργήθηκε μόνο συμβατικά, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στη βιολογική γεωργία αφήνει περιθώρια για την επόμενη χρονιά, καθώς η προϋπόθεση είναι ο αγρός να είναι ενταγμένος στα βιολογικά για τρία χρόνια.

Την ανθεκτικότητα της κινόας στις κλιματικές συνθήκες που αναδεικνύει ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δηµήτρης Μπιλάλης, στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία, την επιβεβαιώνει η κα Χατζοπούλου ως πλεονέκτημα. Ως προς το καλλιεργητικό κόστος, σημειώνει ότι δεν είναι πολύ χαμηλό, αλλά ενισχύεται από την καλή τιμή και το πλεονέκτημα της ανθεκτικότητας.

Στα συν της κινόας συγκαταλέγεται η αντοχή στην ξηρασία, γεγονός που ενδιαφέρει σημαντικά τους Εβρίτες λόγω των σοβαρών αρδευτικών προβλημάτων από τη μη ύπαρξη συμφωνίας με τη Βουλγαρία για τη διαχείριση των νερών του Άρδα ποταμού. «Οι οδηγίες που έχουμε από τον κ. Μπιλάλη είναι ότι χρειάζεται ένα πότισμα στη σπορά κι ένα στο στάδιο της άνθισης», μεταφέρει.

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2552081441 και 2552081435 στην Ορεστιάδα. «Είναι καλό οι παραγωγοί να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το συμβολαιακό πρόγραμμα καλλιέργειας, γιατί χρειάζεται να γίνει η παραγγελία του σπόρου που είναι με δικαιώματα και η εταιρεία Μάρκου πρέπει να γνωρίζει τα στρέμματα που θα καλλιεργηθούν», τονίζει η κα Χατζοπούλου. Η σπορά θα γίνει στις αρχές της άνοιξης, επομένως το προηγούμενο διάστημα τα χωράφια απαιτείται να προετοιμαστούν. Η ίδια σημειώνει ότι οι παραγωγοί δεν αντιμετώπισαν προβλήματα με τη σπορά της κινόας που έχει πολύ ψιλό σπόρο, ούτε και στα αλώνια.

Από την επικοινωνία με όσους εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας, αλλά και τους νεοσειρχόμενους στην κινόα διαπιστώνει ότι γνωρίζουν την κινόα και τα διατροφικά της πλεονεκτήματα. Σε κάθε περίπτωση, το στελεχιακό δυναμικό του συνεταιρισμού δηλώνει στη διάθεσή τους για την όποια άλλη ενημέρωση.