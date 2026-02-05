Τα ποσά αποζημιώσεων για το τριφύλλι μέσω deminimis

Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Κώστα Τσιάρα, του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα, του υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού, του Γενικού Γραμματέα Σπύρου Πρωτοψάλτη, του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου Ιορδάνη Ιωαννίδη και μελών του συλλόγου, αποφασίστηκε πως:

Οι κόκκινες ζώνες στο τριφύλλι, καθορίζονται στα 75 ευρώ ανά στρέμμα (το κατώτερο), ενώ αξίζει να επισημανθεί πως είχαν απαγόρευση έως 5 χλμ λόγω ευλογιάς, έως τις 31/12. Mετά από εισήγηση του Α.Σ. Πλατυκάμπου τα ξερικά θα αποζημιωθούν έως 40 ευρώ το στρέμμα.

Εκτιμάται ακόμη πως θα υπάρξει από τη πλευρά του ΥΠΑΑΤ έως τη Παρασκευή, δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να υπάρξει αύξηση στο deminimis κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ ώστε να φτάσει και έως 95 ευρώ ανά στρέμμα στο τριφύλλι, το ανάλογο ποσό ενίσχυσης.