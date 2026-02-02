Πότε ξεκινά η εκταμίευση για τους Νέους Αγρότες

Μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα επόμενα βήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σε σχέση με τα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν τους Έλληνες αγρότες, έδωσε μιλώντας στην «ΥΧ», η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου, Αργυρώ Ζέρβα. Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα, η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί και θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια στην υλοποίηση των επενδυτικών μέτρων για τον πρωτογενή τομέα.

Νέοι Αγρότες

Σε σχέση με το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών του 2024 (Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας») που αφορά περίπου 7.000 δικαιούχους, η αξιολόγηση –σύμφωνα με όσα ανέφερε – προχωράει. Η κα Ζέρβα εξήγησε ότι η διαδικασία καθυστέρησε, λόγω ενός τεχνικού ζητήματος στους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο πλέον ολοκληρώνεται. «Όσον αφορά την αξιολόγηση του προγράμματος των Νέων Αγροτών είναι στο τελικό στάδιο. Αντιμετωπίσαμε ένα τεχνικό ζήτημα σε σχέση με τους διασταυρωτικούς ελέγχους, που έπρεπε να γίνουν, σε συνέχεια του action plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο αυτήν τη στιγμή ολοκληρώνεται και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν να βγαίνουν αποτελέσματα και να πληρώνονται οι δικαιούχοι.

Θερμοκήπια

Για το πρόγραμμα ενίσχυσης της κατασκευής και εκσυγχρονισμού θερμοκηπίων η αξιολόγηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, καθώς σύμφωνα με την κα Ζέρβα βρισκόμαστε σε διαδικασία οριστικοποίησης του χρονοδιαγράμματος. Η εικόνα αναμένεται να είναι πλήρης μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, ενώ για τα Leader συμφωνήθηκε με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ότι όλες οι προκηρύξεις, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, θα έχουν δημοσιευθεί έως τον Μάιο.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η κα Ζέρβα και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία προσφέρουν ευνοϊκούς όρους, εγγυήσεις και μειωμένα επιτόκια σε σχέση με την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο. Όπως επεσήμανε, η χρήση τους δεν προϋποθέτει ένταξη σε κανένα πρόγραμμα ΣΣ-ΚΑΠ, επιτρέποντας σε όλους τους παραγωγούς να επωφεληθούν και να ενισχύσουν την επενδυτική τους δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς. Η γενική γραμματέας τόνισε ότι στόχος του υπουργείου είναι η ταχύτητα και η διαφάνεια, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε οι αγρότες να μπορούν να επικεντρωθούν στην παραγωγή και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς τους, ενώ ταυτόχρονα οι διαδικασίες παραμένουν σαφείς και απλές.