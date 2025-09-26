Τάκης Θεοδωρικάκος: 75 εκατ. ευρώ ως τώρα στην ΑΑΔΕ για ανάκτηση από επενδύσεις που δεν έγιναν

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η ανάκτηση εκατομμυρίων ευρώ από επενδυτικά

σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, όπως ανέφερε

ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα»

στον ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο. «Έχουμε φτάσει στα

75 εκατ. ευρώ ανακτήσεων από παλαιούς επενδυτικούς νόμους. Έχουν σταλθεί ήδη

στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη. Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να επιστρέψει στα

δημόσια ταμεία και τον Έλληνα φορολογούμενο και το τελευταίο ευρώ», ανέφερε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε πως «η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των

πολιτών είναι συνολική πολιτική της Κυβέρνησης, είναι ο βασικός μας στόχος και

γίνεται πράξη με έργα που υλοποιούμε σταθερά. Τον Νοέμβριο, όσοι ζουν στο

νοίκι, θα λάβουν πίσω ένα ενοίκιο, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο κατά 8% το

ετήσιο κόστος, από 1η Ιανουαρίου θα υπάρξουν αυξήσεις μέσα από τις μειώσεις

στη φορολογία και το συνολικό ποσό αυξάνεται ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει

κάθε οικογένεια. Δεν πήραμε αυτά τα μέτρα λόγω των δημοσκοπήσεων, αλλά γιατί

αυτό πιστεύουμε ότι είναι το σωστό για την κοινωνία».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ακόμα πως «από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα

αυτό το Υπουργείο, ανέφερα πως βασική αποστολή είναι η αλλαγή του

παραγωγικού προτύπου της χώρας. Δεν μπορούμε να ζούμε μόνο με τουρισμό και

real estate. Πρέπει να στηρίξουμε τη βιομηχανία, γι’ αυτό και όλα τα καθεστώτα του

αναπτυξιακού νόμου που τρέχουν αυτή την περίοδο κινούνται σε αυτή την

κατεύθυνση, με ενίσχυση 450 εκατ. ευρώ. Αυτό θα συνεχίζεται κάθε χρόνο».

Για το ενεργειακό κόστος στις επιχειρήσεις, τόνισε πως έχουν γίνει ήδη δύο

συσκέψεις γι’ αυτό το σκοπό και θα παρθεί απόφαση από τον ίδιο τον

Πρωθυπουργό. «Θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα, δεν πρέπει να κλείσει καμία

ελληνική βιομηχανία, κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την βιομηχανία που

προσφέρει χιλιάδες παραγωγικές θέσεις εργασίας».

Για τα πρόστιμα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο κ.

Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «τα πρόστιμα έχουν πάει ήδη στη ΔΟΥ και γίνονται οι

απαραίτητες ενέργειες. Δεν έχω τίποτα με κανέναν επιχειρηματία, όποιος θεωρεί

ότι θίγεται, μπορεί να πάει στα δικαστήρια. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Αυτή είναι η δική μας προσπάθεια και πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν γίνονται διακρίσεις και ότι οι νόμοι εφαρμόζονται.

Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα: οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και

το επόμενο διάστημα». Παράλληλα, για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε βασικά

προϊόντα, τόνισε πως «απαίτησα – εκφράζοντας την κοινωνία – να αναλάβουν την

πρωτοβουλία να μειώσουν τις τιμές σε πάνω από 1.000 κωδικούς και πιστεύω ότι

ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να στηρίξουν

εκείνους τους πολίτες που δυσκολεύονται περισσότερο».