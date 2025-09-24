Trikalinos: Με το βλέμμα στην Ιαπωνία και τη διεθνή ανάπτυξη

Η Trikalinos συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην Ιαπωνία – μία από τις πλέον απαιτητικές και υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών αγορές παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της εξαγωγικής δραστηριότητας, η ομάδα της Trikalinos πραγματοποίησε πρόσφατα επαγγελματικό ταξίδι στην Ιαπωνία, όπου ενίσχυσε τις υφιστάμενες συνεργασίες και διερεύνησε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Οι δράσεις απλώθηκαν σε όλο το φάσμα των εμπορικών καναλιών των συνεργατών της Trikalinos, με επισκέψεις σε εστιατόρια και διανομείς, συμμετοχή σε κλαδική έκθεση τροφίμων, masterclass σε Ιάπωνες Chef και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας σε Τόκυο, Κυότο, Ναγκόγια και Φουκουόκα.

Η αγορά της Ιαπωνίας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την εταιρία, καθώς αναγνωρίζει και εκτιμά την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη γευστική υπεροχή των ελληνικών προϊόντων. Το Trikalinos αυγοτάραχο, με την ιδιαίτερη του γεύση και αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, ξεχωρίζει ως ένα μοναδικό προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας που απευθύνεται σε καταναλωτές με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.

Με σταθερή εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσία σε περισσότερες από 40 αγορές ανά τον κόσμο, η Trikalinos συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας διεθνώς.