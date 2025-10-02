TASTE ZAKYNTHOS: Η Ζάκυνθος ανέδειξε τον γαστρονομικό και διατροφικό πλούτο της

Ολοκληρώθηκε το διήμερο TASTE ZAKYNTHOS – From Tradition to Experience, που πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2025, από το Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός» που έχει ως στόχο την ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού και τη διασύνδεσή του με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Για δύο ημέρες, η Ζάκυνθος βρέθηκε στο επίκεντρο, αναδεικνύοντας τόσο τη γαστρονομική δυναμική των παραδοσιακών συνταγών της όσο και τη διατροφική αξία των χαρακτηριστικών προϊόντων του νησιού – σταφίδα, κρασί, ελαιόλαδο, λαδοτύρι, μαντολάτο.

Στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, έχοντας την αιγίδα του Δήμου Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκε θεματικό συνέδριο με εισηγήσεις επιστημόνων, σεφ και επαγγελματιών, ενώ η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμούς από τον Βουλευτή Ζακύνθου κ. Διονύσιο Ακτύπη, τον Δήμαρχο Ζακύνθου κ. Γιώργο Στασινόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας κ. Κωνσταντίνο Τσιριγώτη και τον Πρόεδρο Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου κ. Διονύση Βερτζάγια, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη του διημέρου. Το πρόγραμμα τριών ενοτήτων, συνεχίστηκε με γευστικά ταιριάσματα φαγητού και οίνου, καθώς και επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες και οινοποιεία, δίνοντας τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τα προϊόντα και τις πρακτικές που διαμορφώνουν την τοπική γαστρονομία.

Κεντρικό στοιχείο της διοργάνωσης ήταν η συνεργασία καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας: από τον πρωτογενή τομέα και τους παραγωγούς, μέχρι τη μεταποίηση και τους τουριστικούς φορείς – ξενοδόχους, εστιάτορες και σεφ. Μέσα από αυτή τη σύνδεση, τα ζακυνθινά προϊόντα μπορούν να ενταχθούν συστηματικά στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης, ώστε να τα γνωρίζουν όχι μόνο οι επισκέπτες, αλλά και οι νέοι, καλλιεργώντας εξοικείωση με την τοπική παραγωγή.

Έτσι, ενισχύεται η τοπική οικονομία και ο γαστρονομικός τουρισμός, ενώ παράλληλα δημιουργούνται δίκτυα και κοινότητες που συμβάλλουν στη συνέχιση και προστασία της παραγωγής και της παράδοσης – ταυτότητας του τόπου.

Ο πρόεδρος του Δικτύου Συνεργασίας Ζακύνθου κ. Νίκος Τσίπηρας δήλωσε «Διοργανώσαμε μια ολοκληρωμένη δράση ανάδειξης των συνταγών και των προϊόντων προτείνοντας συνεργασίες επιχειρήσεων, παραγωγών, σεφ για ένταξη της τοπικής κουζίνας στον τουρισμό».

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου δήλωσε «Η γαστρονομία της Ζακύνθου αποτελεί στρατηγικό μας πλεονέκτημα. Με πρωτοβουλίες όπως το TASTE ZAKYNTHOS, φέρνουμε πιο κοντά παραγωγούς, μεταποίηση και τουρισμό — με στόχο να μείνει ζωντανή η παραγωγή και να ενσωματωθούν τα τοπικά προϊόντα στην καθημερινή εμπειρία των επισκεπτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ