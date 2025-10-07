Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ Βόλου που πραγματοποιήθηκε στις 06/10/2025, εξετάστηκαν οι προσφορές στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού για την πώληση των σιτηρών εσοδείας 2025.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, αποφασίστηκε η πώληση 5.500 τόνων περίπου σκληρού σίτου στην τιμή των 237,50 €/τόνο.

Σημειώνεται ότι ο ΑΣ Βόλου είχε ήδη καταβάλει στους παραγωγούς προκαταβολή ύψους 0,20 €/κιλό, ενώ εντός των προσεχών ημερών θα καταβληθεί επιπλέον ποσό 0,022 €/κιλό ως συμπληρωματική τιμή, διαμορφώνοντας τελικά τη συνολική τιμή παραγωγού στα 0,222 €/κιλό.