Οι μελισσοκόμοι της Ηπείρου εκτός ενίσχυσης από το Μέτρο 23
Η ξηρασία του 2024 προκάλεσε σοβαρές απώλειες μελισσιών και σημαντική μείωση παραγωγής στην Ήπειρο, όμως οι περισσότεροι μελισσοκόμοι θα εξαιρεθούν στην πράξη από το Μέτρο 23. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απαντώντας σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά απέρριψε το αίτημα ενισχύσεων επικαλούμενο τις ΔΑΟΚ, ενώ οι ηπειρώτικοι σύλλογοι μελισσοκόμων είχαν ήδη επισημάνει τις καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων.
Πηγή: ertnews.gr