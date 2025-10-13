Οι μελισσοκόμοι της Ηπείρου εκτός ενίσχυσης από το Μέτρο 23

Σε κατάσταση μηδενικής ρευστότητας έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες και μετακινούμενοι μελισσοκόμοι της χώρας. Σε μια χρονιά με πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής, καθυστέρηση εξόφλησης οφειλών από τους εμπόρους και «θολό» το μέλλον των επιδοτήσεων που δίνει κάθε χρόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται να προστεθεί άλλο ένα πρόβλημα: Το γεγονός ότι έχει φτάσει Οκτώβριος και ακόμα δεν γνωρίζουν […]

