Θεσσαλία: Χαμόγελα στο ξεκίνημα της αρδευτικής περιόδου

Η νέα αρδευτική χρονιά στον θεσσαλικό κάμπο ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς η ικανοποιητική στάθμη της λίμνης Πλαστήρα δημιουργεί φέτος καλύτερες προϋποθέσεις για τον κάμπο. Παράλληλα, περισσότερα από 110.000 στρέμματα επιστρέφουν στην παραγωγή, με το αρδευτικό δίκτυο να μπαίνει σε λειτουργία υπό βελτιωμένες συνθήκες.

Ωστόσο, οι πληγές και οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Daniel» παραμένουν ανοιχτές. Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πηνειού, Δημήτρης Τσιούρης, και οι τοπικοί παραγωγοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ως βασικές προκλήσεις την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και το γεγονός ότι οι ΤΟΕΒ πασχίζουν να συντηρήσουν το δίκτυο, ερχόμενοι αντιμέτωποι με αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την επόμενη εβδομάδα η εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ των Αιτωλοακαρνάνων κατά του σχεδίου μεταφοράς νερού από τον Αχελώο στον θεσσαλικό κάμπο. Η απόφαση θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη σημαντικών έργων που σχετίζονται με το σχέδιο αυτό. Προ ημερών, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, βρέθηκε στα έργα του Αχελώου, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις.

Νέο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος

Σημαντικά περιβαλλοντικά και λειτουργικά οφέλη για τους αγρότες φέρνει το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, με σύνδεση των γεωτρήσεων και χρέωση μέσω κάρτας. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το έργο λειτουργεί ως προπομπός για το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο των 65 εκατ. ευρώ, για το οποίο ο Δήμος Τρικκαίων έχει υποβάλει σχετική πρόταση. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά τους τέσσερις δήμους του Νομού Τρικάλων και δέκα Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).