Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του ΣΑΣΟΕ – Οι προκλήσεις και η επόμενη μέρα

Η ανάγκη ενίσχυσης του συνεταιριστικού κινήματος, η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και η διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού θεσμικού πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕ), που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 27 Μαΐου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στη διαδικασία συμμετείχαν εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος από όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τον αυξημένο προβληματισμό αλλά και το ενδιαφέρον για το μέλλον των συλλογικών σχημάτων στον αγροτικό χώρο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας, με τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν την ανάγκη στήριξης της παραγωγής, της βιωσιμότητας των συνεταιρισμών και της ενίσχυσης της συλλογικής δράσης απέναντι στις οικονομικές και παραγωγικές πιέσεις.

Το «παρών» στη Γενική Συνέλευση έδωσαν και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία του συνεργατισμού για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου, ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης και ο βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας.

Ο πρόεδρος του ΣΑΣΟΕ, Γιώργος Κατσούλης, χαρακτήρισε τη συνέλευση ως μια «ιδιαίτερη και χαρούμενη μέρα» για τον Σύνδεσμο, σημειώνοντας ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος τετραετίας με έντονη δραστηριότητα και παρεμβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του στην «ΥΧ», ο ΣΑΣΟΕ συμμετείχε ενεργά σε ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, ενώ είχε παρουσία και στην COGECA, τη συνομοσπονδία των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών.

Παράλληλα, ο κ. Κατσούλης στάθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας, κάνοντας λόγο για αυξημένες καλλιεργητικές ανάγκες αλλά και για τη διαρκή ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών. «Ο σκοπός του ΣΑΣΟΕ είναι να συμμετέχει, να παρεμβαίνει και να προτείνει λύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από την ενότητα μπορούν οι συνεταιρισμοί να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΣΑΣΟΕ, Βασίλης Παρόλας, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την προσαρμογή του Συνδέσμου στις επτά διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Όπως εξήγησε, το καταστατικό του ΣΑΣΟΕ τροποποιήθηκε με βάση αυτές τις αρχές, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημοκρατική εκπροσώπηση των συνεταιρισμών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι απαιτείται άμεσα αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ώστε η εκλογή των αντιπροσώπων να βασίζεται στον αριθμό των συνεταιρισμένων μελών και όχι στον οικονομικό κύκλο εργασιών των οργανώσεων. Σύμφωνα με τον κ. Παρόλα, το σημερινό σύστημα ευνοεί τους μεγάλους συνεταιρισμούς εις βάρος της αντιπροσωπευτικότητας, ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη ενιαίας έκφρασης των συνεταιρισμών στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Οικονόμου υπογράμμισε ότι τα συλλογικά σχήματα αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Όπως δήλωσε, όσο πιο ισχυρές είναι οι οργανώσεις παραγωγών και οι συνεταιρισμοί, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δυνατότητα των συλλογικών σχημάτων να ενισχύσουν τη θέση του Έλληνα αγρότη, κτηνοτρόφου και αλιέα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης, σημείωσε ότι το συνεταιριστικό κίνημα αναζητά σήμερα ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Όπως ανέφερε, απουσιάζουν ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη του υγιούς συνεργατισμού, επισημαίνοντας την ανάγκη φορολογικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Ο ίδιος πρότεινε τη δημιουργία ειδικού μέτρου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αποκλειστικά για συνεργατικά σχήματα, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων συνεταιρισμών που βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή πτώχευση. Παράλληλα, ζήτησε την εξυγίανση των παλαιών αγροτικών δανείων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων.

Στη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού στάθηκε ο βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Μπούμπας. Όπως ανέφερε, οι συνεταιρισμοί μπορούν να λειτουργήσουν ως «εκκολαπτήριο» νέων αγροτών, συμβάλλοντας στην επιμόρφωση και την προστασία των παραγωγών. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου, που θα αποτρέπει φαινόμενα οικογενειοκρατίας και κακοδιοίκησης στους συνεταιρισμούς.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Ρεθύμνου Μανώλης Χνάρης υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Αναφερόμενος στη νέα ΚΑΠ, σημείωσε ότι οι ενισχύσεις πρέπει να κατευθύνονται στους πραγματικούς παραγωγούς και όχι απλώς σε όσους κατέχουν γη ή ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών σχημάτων και της ενότητας στον συνεταιριστικό χώρο.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων του ΣΑΣΟΕ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγκροτηθεί το νέο διοικητικό σχήμα και να εκλεγεί το προεδρείο του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εξελέγησαν αλφαβητικά οι: Νικόλαος Αλεξόπουλος, Βασιλική (Ματούλα) Αυφάντη, Ελευθέριος Αντωνάκος, Χριστίνα Αρχοντή, Νικόλαος Γκίζας, Γεώργιος Γιανναδάκης, Νικόλαος Δασκαλάκης, Γεώργιος Διδάγγελος, Αλέξανδρος Ζαγορίτης, Ανδρέας Καλαφάτης, Μιχαήλ Καμπιτάκης, Γεώργιος Κατσούλης, Κωνσταντίνος Κουτεντάκης, Δημήτριος Μόσχος, Παντελής Μόσχος, Σωτήριος Τσουκνής, Λεωνίδας Πεβερέτος, Γεώργιος Περογιαννάκης, Χρυσόστομος Παυλίδης, Αθανάσιος Τσιοτίνας και Ιωάννης Χατζάσκος.

Για το Εποπτικό Συμβούλιο υποψήφιοι είναι οι Ιωάννης Καλαμπάκας, Παναγιώτης Παγάνης και Ιωάννης Φουντουλάκης.