Δράμα: Αυλαία τον Ιούνιο της Ειδικής Θεματικής Αγοράς

Μεγάλη ανάσα δίνει στους Δραμινούς η λειτουργία, από τις αρχές Ιουνίου και κάθε Σάββατο για 3+3 μήνες, της Ειδικής Θεματικής Αγοράς. «Τα καλλιεργητικά κόστη είναι στα ύψη, αναζητούμε διαρκώς αγορές και τρόπους επιβίωσης», σχολιάζει ο εκπρόσωπος των παραγωγών Δράμας, Βασίλης Μαυροβασίλης. Ο σχεδιασμός αφορά 90 θέσεις και πέρυσι ανταποκρίθηκαν 60 παραγωγοί. Πρωτίστως, απευθύνεται σε Δραμινούς που παράγουν στον τόπο τους, κυρίως κηπευτικά και φρούτα, ενώ περιλαμβάνονται μέλι και ξηροί καρποί.

Ο ίδιος αναγνωρίζει την καθοριστική αρωγή του αντιπεριφερειάρχη Δράμας, Μιχάλη Μουρβετίδη, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία και το σχέδιο εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος των παραγωγών. Οι ίδιοι αγωνίστηκαν από το 2023 για τη λειτουργία αγοράς παραγωγών. «Ψηφίστηκε επιτέλους ο νόμος που δίνει το δικαίωμα αποκλειστικά σε παραγωγούς να εκθέτουν τα προϊόντα τους». Θα συναντηθούν άμεσα με τον δήμαρχο Δράμας, επιδιώκοντας η αγορά να λειτουργεί σε ετήσια βάση. «Σκοπός της αγοράς είναι η απουσία μεσαζόντων και οι καλύτερες τιμές για παραγωγούς και καταναλωτές. Βιώνουμε τραγικές συνθήκες λόγω των μεγάλων καταστροφών από καιρικά φαινόμενα και των αυξήσεων και χρειάζεται η Πολιτεία να ενδιαφερθεί για τους ανθρώπους του μόχθου», καταλήγει, αναγνωρίζοντας την υποστήριξη του κόσμου.

Αγωνία για την άρδευση στον Έβρο

Ακόμη ένα καλοκαίρι αγωνίας βιώνουν οι Εβρίτες αγρότες μετά τη λήξη της 60ετούς Ελληνοβουλγαρικής Συμφωνίας, τον Ιούλιο του 2024, για την παροχή υδάτων από τον ποταμό Άρδα. Σε πρόσφατη ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Jessika Roswall, επιβεβαιώνει ότι ευρωπαϊκή οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη συντονισμό. «Όταν ένα κράτος μέλος εντοπίσει ζήτημα που έχει επιπτώσεις στη διαχείριση των υδάτων του, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, μπορεί να αναφέρει το ζήτημα στην Επιτροπή και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος», προσθέτοντας πως «ούτε η Βουλγαρία ούτε η Ελλάδα έχουν προβεί σε κοινοποίηση προς την Επιτροπή». Είχε προηγηθεί ερώτηση ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Δεκέμβριο.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης, θυμίζει πως μέσω της Βουλγαρίας και όχι της Ελλάδας (πριν από έναν χρόνο) δημοσιεύτηκε κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών, κ.κ. Γεωργίεφ και Γεραπετρίτης, για «παροχή από τη Βουλγαρία ικανής ποσότητας ύδατος για περίοδο πέντε ετών, διασφαλίζοντας την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και της αγροτικής παραγωγής στην ακριτική περιοχή του Έβρου».

Έχουν τη δήλωση του περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη ότι «πληρώθηκε για φέτος το αντίτιμο στη Βουλγαρία, στη Δημόσια Ηλεκτρική Εταιρεία αυτής, για να αποθηκεύουν και να διοχετεύουν το νερό». Προβληματίζεται γιατί οι δύο χώρες δεν απευθύνθηκαν ποτέ στους Ευρωπαίους εταίρους, τονίζοντας ότι «το θέμα δεν επιλύθηκε θεσμικά». Ανησυχούν λόγω της έλλειψης ενημέρωσης από την ελληνική πλευρά, αλλά και γιατί πέρυσι, δύο μήνες μετά τη λεγόμενη συμφωνία, αντιμετώπισαν σοβαρά αρδευτικά προβλήματα.

Καλλιεργητικά, έχουν το πλεονέκτημα των βροχοπτώσεων, η σπορά των χωραφιών ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η άρδευση θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου. «Στο τέλος Ιουνίου οι απαιτήσεις για νερό θα αυξηθούν και θα αποδειχθεί τι πληρώσαμε».

Δεν έχουν τίποτα νεότερο, σχολιάζει δημόσια ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, παρά τις συναντήσεις που είχε με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και άλλους κυβερνητικούς φορείς, λαμβάνοντας «υποσχέσεις, λύσεις και χρονοδιαγράμματα που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ». Σχολιάζει πως «ορισμένοι πρώην και νυν υπουργοί και υφυπουργοί αθέτησαν τον λόγο τους. Εξαπάτησαν όλους εμάς που ήμασταν παρόντες στις διαβουλεύσεις, αλλά κυρίως εξαπάτησαν τους ακρίτες αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού Έβρου».