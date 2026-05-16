Αποσπασματικές οι κινήσεις για την άρδευση μέσω Ανάβαλου δηλώνουν οι παραγωγοί

Για έλλειψη συνεργασίας, που οδηγεί σε αποσπασματικές κινήσεις και λανθασμένες αποφάσεις, κάνει λόγο η επιτροπή για τη διαχείριση του νερού στην Αργολίδα, εκτιμώντας ότι, εάν δεν ανοίξει ουσιαστικός διάλογος, το αποτέλεσμα δεν θα καλύπτει τις ανάγκες των παραγωγών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η επιτροπή συνεχίζει τον διάλογο και, μετά τις κοινότητες Κουρτακίου, Μυκηνών, Αγίας Τριάδας, Δαλαμανάρας, Τίρυνθας και Χώνικα, σειρά είχε το Κουτσοπόδι, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Αργολική Γη».

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Δημήτρης Κοδέλας, τόνισε ότι: «Εδώ που βρισκόμαστε υπάρχουν περιοχές που είναι κοντά στον Ανάβαλο, αλλά το νερό δεν έχει φτάσει ακόμη. Έχουμε χορτάσει από έργα που δεν έχουν ολοκληρωμένη προσέγγιση και λειτουργούν αποσπασματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η προαναγγελθείσα επέκταση του δικτύου από το Κουτσοπόδι προς τα Μπόρσα δεν θα υλοποιηθεί, αφού το νερό θα φτάσει μόνο μέχρι τον Άγιο Γεώργιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα για τον συνολικό σχεδιασμό που ακολουθεί η Περιφέρεια. Η έλλειψη διαλόγου και η αδυναμία συνεννόησης δημιουργούν προβλήματα, με επιπτώσεις στην παραγωγή και στους παραγωγούς».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κοδέλας πρόσθεσε: «Η μελλοντική πορεία, εάν δεν βρεθεί λύση, οδηγεί σε κινητοποιήσεις και συνεχείς πιέσεις, ώστε μέσα από διάλογο να βρεθεί διέξοδος. Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί είναι και η περίπτωση του ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας, ο οποίος πλέον δεν διαθέτει κανέναν υπάλληλο, αφού και ο τελευταίος εργαζόμενος που είχε απομείνει, υπεύθυνος για τη διαχείριση, έχει καταθέσει τα χαρτιά του για συνταξιοδότηση. Έτσι, ο οργανισμός μένει χωρίς καμία στήριξη, καθώς δεν υπάρχει καμία κίνηση για την αντικατάστασή του».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Αργολική Γη», Κωνσταντίνος Πίππας, ανέφερε: «Βρισκόμαστε στο 2026 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η άρδευση των περιοχών που έπρεπε. Η αντλία δεν θα έχει τη δύναμη να σπρώξει το νερό μέχρι τα Μπόρσα και, επομένως, ούτε αυτή η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί. Έτσι όπως πάμε, όλοι ποτίζουν από λίγο. Οι παραγωγοί στο Πανόραμα δεινοπαθήσαμε και πρέπει να πω ότι κακώς σταμάτησε ο εμπλουτισμός. Πρέπει να συζητήσουμε με την Περιφέρεια, αφού γνωρίζουμε τις ανάγκες που υπάρχουν και μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να λυθεί το πρόβλημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ