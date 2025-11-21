Θεσσαλονίκη: Επιστημονική εκδήλωση της Παπαστράτος για τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης για το μέλλον των εναλλακτικών προϊόντων καπνού και νικοτίνης βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/11) η Θεσσαλονίκη, φιλοξενώντας μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση της εταιρείας Παπαστράτος, προκειμένου να παρουσιαστούν οι έρευνες της επιστημονικής ομάδας της (PMI Science) στον σχετικό τομέα.

Με στόχο να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού και νικοτίνης για χρήση από το στόμα και με βασικά θέματα την καινοτομία, την επιστημονική τεκμηρίωση, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την υπευθυνότητα, παρουσιάστηκαν νέες προσεγγίσεις που αφορούν τόσο την προστασία της δημόσιας υγείας όσο και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες επιστημόνων και ειδικών, παρουσιάζοντας τα νεότερα δεδομένα για τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού και νικοτίνης και εμβαθύνοντας στις διαφορές σε θέματα υγείας μεταξύ του παραδοσιακού τσιγάρου και των νέων εναλλακτικών επιλογών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα nicotine pouches, τα σακουλάκια νικοτίνης, τα οποία κυκλοφορούν και στη χώρα μας κάτω από αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος. Αναδείχθηκε, επίσης, η στρατηγική της εταιρείας για τη μείωση της βλάβης που προκαλεί το κάπνισμα.

Περιβαλλοντικές διαστάσεις

Στις περιβαλλοντικές συνέπειες των απορριμμάτων καπνού στα υδάτινα οικοσυστήματα αναφέρθηκε η καθηγήτρια Ελευθερία Ψυλλάκη, από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Όπως επεσήμανε, το αποτσίγαρο αποτελεί το No1 απόρριμμα στις παραλίες, ενώ το 77% των τσιγάρων παγκοσμίως απορρίπτεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, καθιστώντας τα αποτσίγαρα το πιο συχνό στερεό απόβλητο και στις πόλεις.

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες που εγείρονται από τα αποτσίγαρα επικεντρώνονται, κυρίως, στην αδυναμία του φίλτρου να βιοαποδομηθεί, αλλά και στην ικανότητά του να απελευθερώνει μικροπλαστικές ίνες στο υδάτινο περιβάλλον.Παρουσιάστηκαν δεδομένα για τις χημικές ουσίες που απελευθερώνονται στο νερό και, την ίδια ώρα, παρουσιάζοντας αποτελέσματα πρόσφατων μελετών, η κ. Ψυλλάκη ανέλυσε τη χημική σύσταση των εκπλυμάτων από συμβατικά τσιγάρα και θερμαινόμενες ράβδους καπνού IQOS.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι, παρότι οι ράβδοι καπνού απελευθερώνουν μεγαλύτερο ποσοστό ανόργανων μετάλλων από τα συμβατικά, εμφανίζουν, ωστόσο, σημαντικά χαμηλότερη τοξικότητα λόγω της μειωμένης παρουσίας οργανικών ενώσεων που επιβαρύνουν τα υδάτινα οικοσυστήματα. Όπως επισημάνθηκε, η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας επεκτάθηκε προσφάτως και στη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης μικροπλαστικών ως φωτοενεργών υλικών για την αποδόμησης της νικοτίνης που αποτελεί πλέον έναν ευρέως διαδεδομένο οργανικό ρύπο. Η, δε, συσσώρευση απορριμμάτων από προϊόντα καπνού σε αστικές και παράκτιες περιοχές αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Στο προσκήνιο τα προϊόντα χωρίς καύση

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Κέντρου Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων του ΤΥΠΕΤ, παθολόγο Σταμάτη Ευσταθίου, τα προϊόντα νικοτίνης για στοματική χρήση, όπως τα snus, που κυκλοφορούν ευρέως στη Σουηδία, και τα nicotine pouches, τα οποία περιέχουν νικοτίνη σε φαρμακευτική βάση, αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία εναλλακτικών προϊόντων στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα.

Όπως τόνισε, πρόκειται για εναλλακτικές χωρίς καύση, οι οποίες μειώνουν την έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες και μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επιλογή για ενήλικες καπνιστές που δεν διακόπτουν τη χρήση νικοτίνης.

Ο κ. Ευσταθίου επεσήμανε, πάντως, ότι παρότι τα pouches έχουν μειωμένο τοξικολογικό φορτίο σε σχέση με τα τσιγάρα, η μακροχρόνια ασφάλεια και η επίδρασή τους στη δημόσια υγεία παραμένουν υπό διερεύνηση. Παράλληλα, στο πλαίσιο της μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα, υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς επιστημονικής παρακολούθησης και της θεσμικής εποπτείας ως βασικών πυλώνων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Καμπάνια για την προστασία των ανηλίκων

Η εκδήλωση έκλεισε με την παρέμβαση του αντιπροέδρου της Παπαστράτος, Ιάκωβου Καργαρώτου, ο οποίος παρουσίασε τη νέα στρατηγική της εταιρείας για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Την εκπαίδευση των λιανοπωλητών, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την επαλήθευση της ηλικίας.

«Η προστασία των ανηλίκων δεν είναι απλώς μια υποχρέωση – είναι ηθική ευθύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καργαρώτος, δίνοντας το στίγμα της εταιρικής στάσης απέναντι σε ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα. Ο ίδιος σχολίασε και την πρόσφατη έρευνα της MRB, η οποία, μεταξύ άλλων, τόνιζε ότι το 98% των λιανοπωλητών αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία της αποτροπής των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, ενώ εννιά στους δέκα πολίτες αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της αποτροπής των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Αξιοσημείωτο ήταν και το γεγονός ότι ένα 25% των ερωτηθέντων δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η πώληση καπνού σε ανήλικους.

Τέλος, ο κ. Καργαρώτος ανακοίνωσε ότι από 1/1/2026 θα υλοποιηθεί δράση συλλογής των αποτσίγαρων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και δήμους της χώρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι γόπες των τσιγάρων θα καταλήγουν στα χημικά απόβλητα.